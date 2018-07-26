صور.. أسرة بالوادى الجديد تستغيث لإنقاذ نجلها المصاب بضمور فى المخ

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

ناشدت أسرة من أهالى قرية غرب الموهوب التابعة لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد المسئولين لعلاج نجلهم الوحيد والمصاب بضمور فى خلايا المخ والأعصاب ويحتاج لعلاج مكثف بتكلفة مرتفعة لا يطيقونها، حيث إن والد الطفل موظف بسيط ووالدته لا تعمل ويضطرون للسفر مسافات تزيد عن 1200 كيلو متر لإجراء الفحوصات الطبية فى مستشفيات القاهرة بجانب معاناة السفر من القرية النائية إلى مدينة موط بالداخلة للكشف على حالة الطفل ويقطعون ساعات طويلة فى المواصلات بسبب ندرتها.

ورصدت عدسة "اليوم السابع" تشخيص حالة الطفل محمد على سويلم 7 سنوات داخل أحد المراكز الطبية بالداخلة، حيث تبين أنه يعانى من ضمور فى خلايا المخ والأعصاب ولا يستطيع التحدث أو الحركة الطبيعية ويخضع للعلاج بالبروتين والمكملات والمسكنات حتى لا يتعرض لحالات التشنج وتقوس العظام وضعفها.

ويقول على سويلم والد الطفل المصاب فى تصريح خاص لـــ"اليوم السابع" إن نجله محمد يحتاج لعلاج مستمر وفحوصات طبية مستمرة ولم يقصر فى علاجه وطاف به على عدد من الأطباء وأجرى فحوصات وأشعة بمبالغ كبيرة وأصبح غير قادر على تحمل النفقات لكى يكمل رحلة علاجه ويطمئن على ابنه الوحيد حتى لا تسوء حالته، حيث إن تكلفة رحلة العلاج الواحدة تزيد عن 10 آلاف جنيه وهو لا يستطيع تحمل تلك النفقات بصورة مستمرة ويتمنى أن يلقى دعما من المسئولين أو فاعلى الخير حتى يمكنه استكمال علاج نجله الوحيد.

للتواصل مع حالة الطفل المريض يمكن الاتصال على الرقم التالى : 01271864557



أسرة الطفل محمد سويلم



جانب من معاناة الأسرة



داخل احد المراكز الطبية بالداخلة



معاناة مستمرة للاسرة



تكلفة مرتفعة لعلاج الطفل



الطفل يحتاج لاجراء فحوصات



الطفل مصاب بضمور فى خلايا المخ



الطفل ووالديه