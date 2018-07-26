سوهاج عمرو خلف

قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج أنه سيتم صرف فروق العلاوة الدورية الـ 7% للعاملين بمستشفى سوهاج العام والمثبتين على الصناديق الخاصة بحد أدنى 65 جنيها للفترة من يوليو وحتى أكتوبر 2017 العام الماضى بعد توفير المبلغ المطلوب وقدرة 160 ألف جنيه من صندوق تحسين الخدمات الصحية بمديرية الصحة، حيث يوجد رصيد فائض يسمح بالصرف، مشددًا على ضرورة توفير الاعتمادات المالية لصرف مرتبات العاملين .

وكان المحافظ قد قرر تشكيل لجنة برئاسة اللواء عمرو عزمى السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة رجاء حسين وكيل مديرية الصحة ، وطلعت الزيات مدير عام الشئون المالية والإدارية بديوان عام المحافظة ، والدكتور محمد أحمد عبد الرحيم مدير مستشفى سوهاج العام، ومدير الشئون الإدارية، ومدير الميزانية بمديرية الصحة، ومدير الشئون المالية والإدارية بمستشفى سوهاج العام، وذلك لمناقشة تدبير مبلغ 160 ألف جنيه قيمة فروق العلاوة الدورية 7% خلال الفترة من يوليو وحتى أكتوبر العام الماضى 2017 للعاملين المثبتين على الصناديق الخاصة بمستشفى سوهاج العام.

وأضاف عزمى السكرتير العام للمحافظة فى بيان أنه بعد اجتماع اللجنة، سوف يتم تدبير المبلغ المطلوب من صندوق تحسين الخدمات الصحية بالمديرية ، لحين ورود الدعم المالى اللازم من وزارة المالية.