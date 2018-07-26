صحة المنيا تغلق 8 منشآت وتحرر 37 محضرا لصيدليات مخالفة

كتب فريق المحافظات

حررت مديرية الصحة بالمنيا، 37 محضر إدارى لعدد من أصحاب الصيدليات المخالفة بمركز المنيا، كما أصدرت قرارات لغلق 8 منشأت طبية مخالفة، خلال حملة تفتيشية مكبرة نظمتها إدارة التفتيش الصيدلى بالمديرية بالتعاون مع الإدارة الصحية بهدف إحكام الرقابة وحفاظاً على حياة المواطنين.

وقالت الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة إنه تم ضبط مخزن غير مرخص به كميات من الأدوية والمستحضرات التجميلية وتم التحفظ على المضبوطات، وضبط أدوية خاصة بوزارة الصحة بإحدى الصيدليات العامة وتم تحرير محاضر للمخالفين، بالتعاون مع مديرية التموين.

وأضافت أن المخالفات جاءت من خلال 140 حملة تفتيشية مفاجئة على الصيدليات العامة وحملتين تفتيش على مخازن الأدوية الخاصة و حملتين بالاشتراك مع الجهات الرقابية، ولفتت أن حملات التفتيش على الصيدليات مستمرة على مستوى جميع مراكز المحافظة لمراقبة سوق الدواء من أجل الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.

ومن جانب أخر تواصل الوحدة المحلية لمركز بنى مزار بالمنيا، جهودها فى متابعة حالة النظافة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية والقرى، وذلك فى إطار الحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمركز.