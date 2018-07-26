شركة تاون جاس: إقبال كبير على مراكز التعاقدات لتوصيل الغاز إلى المنازل

كتب سمير حسنى

علق المهندس ياسر بهنس رئيس شركة تاون جاس لتوصيل الغاز، على قرار وزير البترول المهندس طارق الملا بتوصيل الغاز إلى المنازل بدون مقدم وبقسط شهرى 30 جنيها فقط، لمدة 6 سنوات وبدون فوائد، قائلا: "إن هذا القرار أعطة دفعة قوية لشركات توصيل الغاز إلى المنازل، لأن همهما وشغلها الشاغل إنجاح خطة الدولة"، مشيرا إلى أن قيمة دعم المحروقات وصلت 159 مليار جنيه خلال العام الجارى.

وأضاف رئيس شركة تاون جاس لتوصيل الغاز إلى المنازل، فى تصريحات تليفزيونية، أن قرار وزير البترول تم تنفيذه على الفور بجميع المناطق التى تشهد تنفيذ المشروعات، كاشفا عن وجود إقبال كبير من المواطنين على مراكز التعاقدات وخدمة العملاء.