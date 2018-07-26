شركات استوردت 6.3 مليون طن قمح خلال 7 أشهر.. تعرف عليها

كتب محمود الضبع

كشف تقرير أسواق فاينانشيال المتخصص فى رصد حركة أسعار خامات السلع فى الأسواق العالمية والبورصات السلعية عن استيراد مصر لـ213 ألفا و170 طن قمح من خلال 4 شركات ذكر التقرير أسمائهم فى حين أن هناك شحنات تم استيرادها بمعرفة عدة شركات ففى 10 يوليو استوردت عدة شركات 63 ألف طن وتم تفريغها بميناء الدخيلة وفى نفس اليوم استوردت شركة حورس 51 ألف و300 طن وتم تفريغها على ميناء الدخيلة.

وفى اليوم التالى استوردت شركة ميدسوفتس 32 الف و599 طن على ميناء الدخيلة وشركة كارجيل استوردت 31 ألف و95 طن أما شركة الخمس نجوم فقد استوردت 29 الف و175 طن تم تفريغهم على ميناء الاديبية وفى منتصف يوليو استورد عملاء مختلفون 6 آلاف و1 طن وتم تفريغهم فى ميناء الدخيلة.

كما رصد التقرير حجم واردات القمح بداية من عام يناير 2018 وحتى 16 يوليو 2018 وضم 28 شحنة بلغ حجمها 6 ملايين و382 الف و288 طن قمح على راس الجهات المستوردة الهيئة العامة للسلع وقامت باستيراد 3 ملايين و263 الف و315 طن وبلغت نسبتها من حجم الاستيراد 51.13% والشحنة التالية لعملاء مختلفون وحجمها 784 الف و960 طن ونسبتهم من حجم الاستيراد خلال تلك الفترة 12.30% أما شركة ميدسوفتس فقد استوردت 419,392 طن وشركة كواليتى جرين استوردت 243,460 طن وشركة الاتحاد 180,936 طن وانترناشيونال جرين استوردت 167,621 طن وشركة البستان 148,931 طن وشركة العالمية للأسمدة والمستلزمات الزراعية فقد استوردت 146,858 طن.

وشركة كارجيل فقد استوردت 143,042 طن وشركة حورس فقد استوردت 122,600 طن وشركة ابودنقل فقد استوردت 94,995 طن وشركة اويلز اند جرينز فقد استوردت 93,350 طن وشركة لويس درايفوس فقد استوردت 92,490 طن وشركة بدوى جروب فقد استوردت 92,360 طن وشركة روتس كوموديتيز فقد استوردت 58,695 طن وشركة الوحدة فقد استوردت 55,000 طن أما شركة فينوس فقد استوردت 54,975 طن.

وشركة الخمس نجوم استوردت 32,091 طن وفيوتشر جرينز 31,340 طن ومطاحن الجمل فقد إستوردت 29,942 طن وشركة اجرو جرينز للاستيراد والتصدير بلغت الشحنات التى استوردتها 27,200 طن وشركة إلى جرين بلغت شحناتها 27,076 طن أما الشركة العربية فقد استوردت 27,060 طن أما شركة الصوفى فقد استوردت 21,500 طن وشركة الصوفى 21 الف و500 طن وشركة المرشدى فقد استوردت 10,500 طن وشركة بلو اوشن فقد استوردت 4,692 طن وشركة شركة اليسر للطحن فقد استوردت 4,007 طن وشركة العدل لاستيراد الحبوب والطحن فقد استوردت 3,900 طن.