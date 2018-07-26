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الخميس، 26 يوليه 2018 10:28 ص
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شاهد.. كيف التهمت حرائق اليونان قرية بالكامل وتفحم عدد من سكانها

الخميس، 26 يوليه 2018 10:00 ص
شاهد.. كيف التهمت حرائق اليونان قرية بالكامل وتفحم عدد من سكانها حرائق اليونان
كتبت إسراء أحمد فؤاد
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى العديد من مقاطع الفيديو حول حرائق اليونان التى وقعت فى غابات شرقى أثينا مسجلين بذلك أسوأ كارثة على الإطلاق فى عام 2018.

 

ومنذ يوم الإثنين الماضى اندلعت حرائق اليونان ويواصل رجال الإطفاء، عمليات البحث عن أشخاص عالقين فى بيوت أو سيارات متفحمة فى محيط منتجعى ماتى ورافينا شرق أثينا، اللذين اجتاحتهما حرائق أوقعت 81 قتيلا على الأقل و187 جريحا، وفق آخر حصيلة رسمية.

 

 

 

 

وأحالت ألسنة اللهب المشتعلة المناظر الخلابة لمنتجعات ساحلية قرب العاصمة اليونانية أثينا إلى صور مأساوية عناصرها قتلى وعائلات متفحمة، لقوا حتفهم حرقا فى أسوأ كارثة حرائق غابات تشهدها البلاد منذ عقد.

 

 


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