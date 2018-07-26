شاهد.. كيف التهمت حرائق اليونان قرية بالكامل وتفحم عدد من سكانها

كتبت إسراء أحمد فؤاد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى العديد من مقاطع الفيديو حول حرائق اليونان التى وقعت فى غابات شرقى أثينا مسجلين بذلك أسوأ كارثة على الإطلاق فى عام 2018.

ومنذ يوم الإثنين الماضى اندلعت حرائق اليونان ويواصل رجال الإطفاء، عمليات البحث عن أشخاص عالقين فى بيوت أو سيارات متفحمة فى محيط منتجعى ماتى ورافينا شرق أثينا، اللذين اجتاحتهما حرائق أوقعت 81 قتيلا على الأقل و187 جريحا، وفق آخر حصيلة رسمية.

الحكومة اليونانية تعلن خبر وفاة 70 شخصا و وتكشف عن إصابة 118 بينهم 16 طفلا إثر حريق ضخم في غابات شرقي العاصمة أثينا. وعثرت السلطات على 26 جثة في منتجع ماتي داخل حديقة فيلا يتوقع أن تكون لأفراد عائلة كاملة.#حرائق #اليونان #ضحايا #يورونيوز

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وأحالت ألسنة اللهب المشتعلة المناظر الخلابة لمنتجعات ساحلية قرب العاصمة اليونانية أثينا إلى صور مأساوية عناصرها قتلى وعائلات متفحمة، لقوا حتفهم حرقا فى أسوأ كارثة حرائق غابات تشهدها البلاد منذ عقد.