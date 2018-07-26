شاهد.. توقيع عقد إنشاء المصنع الثانى للرمال السوداء بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

وقع اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، واللواء أركان حرب عز الدين صالح عبد الرشيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، اليوم الخميس، عقد إنشاء الشركة المصرية الصينية للرمال السوداء بالمنطقة الاستثمارية الجديدة بشمال غرب البرلس، وذلك بحضور خوانج واى رئيس مجلس إدارة الشركة الصينية، والمهندس راضى أمين السكرتير العام للمحافظة، والعميد سامح الطنوبى المستشار العسكرى، واللواء شكرى الجندى، والمحاسب فتحى الشرقاوى، والدكتورة منى عبد العاطى، أعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

قال محافظ كفر الشيخ، إن توقيع عقد تخصيص أرض مصنع فصل الرمال السوداء الثانى بالمنطقة الاستثمارية الجديدة على مساحة 35 فدانًا بشمال غرب البرلس يأتى فى إطار توجه الدولة نحو الاستثمار ودفع عجلة التنمية وتم تأسيس الشركة المصرية الصينية للرمال السوداء كشركة مساهمة مصرية والتى من أغراضها استخراج المعادن الاقتصادية والمواد الاخرى من الرمال السوداء بكفر الشيخ باستثمارات قدرها 24 مليون دولار والتشغيل خلال عام

وأضاف المحافظ يُعد هذا المصنع هو المصنع الثانى للرمال السوداء بكفر الشيخ على مساحة 35 فدانا بجوار محطة كهرباء البرلس، تزامنًا مع إنشاء مصنع فصل الرمال السوداء بشمال شرق البرلس على مساحة 80 فدانًا، باستثمارات مشتركة بين محافظة كفرالشيخ، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وهيئة المواد النووية، وبنك الاستثمار القومي، والذي يوفر أكثر من 5000 فرصة عمل مباشرة خلاف فرص العمل غير المباشرة، لاستخراج 41 عنصرًا معدنيًا من الرمال السوداء تقوم عليهم 41 صناعة فريدة عالميًا، لتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية المتاحة والقيمة المضافة من المعادن المستخلصة من الرمال السوداء وتدريب الكوادر المصرية العاملة في هذا المجال، بما يسهم في تنويع وتطوير الاقتصاد المصري من خلال الصناعات التعدينية والمعاونة في تفعيل دراسات الجدوى الاقتصادية التي أعدت لاستغلال المعادن الاقتصادية الموجودة بالرمال السوداء، وتغطية احتياجات السوق المحلى للمعادن واستغلال تزايد الطلب العالمي عليها بتصدير فائض الإنتاج إلى السوق العالمي.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن إنشاء المصنع الثانى للرمال السوداء بالمنطقة الاستثمارية بشمال غرب بلطيم سيتم إنشاؤه خلال عام فى منطقة واحدة بالتعاون مع الجانب الصينى لفصل المعادن من الرمال السوداء بالكثبان الرملية بالمنطقة الاستثمارية الجديدة بشمال المحافظة لإمكانية استثمار الأراضى التى يتم الانتهاء من فصل المعادن بها لصالح المشروعات الاستثمارية، لافتًا إلى أن كفر الشيخ ستصل بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة فى الفترة المقبلة من خلال الصناعات المتفردة والمتنوعة التى تقوم بتنفيذها الدولة بمحافظة كفرالشيخ، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقال اللواء أركان حرب عز الدين صالح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب؛ أصبحت من أشد المتشوقين لكفر الشيخ فهى علامة بارزة فى حاضر ومستقبل مصر بلدنا أم الخير ومصر خزائن الخير وهناك توجيهات بأحداث تنمية حقيقية لمواجهة أخطر المشاكل والتحديات وهى الهجرة غير الشرعية.

وتابع "صالح" أن كفر الشيخ فيها كتيبة مقاتلة ولديها روح قتالية عالية فى تنمية محافظتهم وما يسعدنى أن يقام بكفر الشيخ أكبر مصنع للرمال السوداء من أجل أن ينعم شبابنا بخير بلدهم وهناك تصميم من القيادة السياسية للاستغلال الأمثل للرمال السوداء ولن نبيع تراب بلدنا وسوف يتم إنشاء مصنعين للرمال السوداء لتنمية كفر الشيخ وهناك مصانع أخرى سيتم إقامتها بدمياط وبورسعيد.

وقال اللواء شكرى الجندى فى كلمته، إن مصر تتمتع بأعلى احتياطى للرمال السوداء بالعالم وأن هذه الثروة لجميع المصريين وأن الاقتصاد المصرى سيعتمد على 50 من إنتاج كفر الشيخ المتنوع منها الزراعة وأشهرها بنجر السكر والطاقة ومنها مشروعات إنتاج الغاز والكهرباء، وعن الجائزة الكبرى، وهى الرمال السوداء وإنتاج الأسماك وغيرها الخيرات والثروات مقدمًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، واللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، على هذه الإنجازات العظيمة التى يسعد بها أبناء كفر الشيخ .