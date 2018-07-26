سيدة تتهم سائق توك توك باغتصابها فى كرداسة والنيابة تعرضها على الطب الشرعى

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على سائق توك توك لاتهامه باغتصاب ربة منزل أثناء توصيلها بكرداسة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد خالد كامل مأمور مركز شرطة كرداسة بلاغا من ربة منزل يفيد بتعرضها للاغتصاب على يد سائق توك توك.

بإجراء التحريات تبين للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز كرداسة، أن المجني عليها استوقفت المتهم لتوصيلها بالتوك توك الخاص به، إلا أنه استغل سيره بمنطقة خالية من السكان، واعتدى عليها جنسيا.

وحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وعرض المجني عليها والجاني على مصلحة الطب الشرعي.