سقوط عاطل ببولاق الدكرور قبل ترويجه الحشيش فى صفط اللبن

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث الجيزة القبض على عاطل لاتهامه بالاتجار بمخدر الحشيش، وضبط بحوزته 200 جرام من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه ببولاق الدكرور، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

أكدت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه بمنطقة صفط اللبن فى بولاق الدكرور.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته 200 جرام من مخدر الحشيش، وهاتف محمول ومبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، وترويجها على عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.