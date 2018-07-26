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الخميس، 26 يوليه 2018 05:04 م
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سعر الدولار اليوم الخميس 26-7-2018 واستقرار العملة الأمريكية

الخميس، 26 يوليه 2018 02:16 م
سعر الدولار اليوم الخميس 26-7-2018 واستقرار العملة الأمريكية الدولار
كتب حسن رمضان
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استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، اليوم الخميس 26-7-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، حيث بلغ متوسط سعر الدولار بالبنك المركزى المصرى 17.84 جنيه للشراء و17.94جنيه للبيع.

 

 

وفيما يلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى بمختلف البنوك العاملة فى مصر والذى جاء كالتالى..

 

دولاردولار

 

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

17.84 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع

 

 

سعر الدولار فى بنك مصر

 

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 

17.78 جنيه للشراء

17.88  جنيه للبيع

 

سعر صرف الدولارسعر صرف الدولار

 

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

17.84 جنيه للشراء

17.94  جنيه للبيع

 

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 

17.85  جنيه للشراء

17.95  جنيه للبيع

 

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

17.84 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع

 

سعر الصرف للدولار
سعر الصرف للدولار

 

 

 


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