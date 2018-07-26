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زراعة بورسعيد : تنفيذ خطة المكافحة للحفاظ على 6197 فدان قطن

الخميس، 26 يوليه 2018 07:38 ص
زراعة بورسعيد : تنفيذ خطة المكافحة للحفاظ على 6197 فدان قطن المهندس محمد إبراهيم خليل وكيل وزارة مديرية الزراعة ببورسعيد
بورسعيد – محمد فرج
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أكد المهندس محمد إبراهيم خليل  وكيل وزارة مديرية الزراعة ببورسعيد خلال تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أن محصول القطن يحظى بمتابعة مرورية على الطبيعة من قبل المشرفين الزراعيين ومهندسى المكافحة من خلال خطة المكافحة المتكاملة للحفاظ على زيادة إنتاجية محصول القطن وجنى ثماره خلال شهر سبتمبر المقبل .
 
ولفت ألى أن هناك مساعى من قبل المديرية وشئون التعاون الزراعى بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتعاون الزراعى  وجمعية تسويق الأقطان لوضع خطة التسويق لـ 6197 فدان من أجود أنواع القطن تم زراعتها جنوب بورسعيد .
 
 
وأشار أن من المحاصيل الإستراتيجية الصيفية المنزرعة جنوب بورسعيد خلال 2018 محصول الأرز الذى بلغت المساحة المنزرعة مايقرب من 18 ألف فدان .
 
وأكد أن هناك تنسيق بين الزراعة وإدارة الرى المختصة لحصر المساحات المسموح بها فضلا عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين  تمهيدا لجنى ثمار المحصول فى شهر سبتمبر .
 
 
 
 
 

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زراعة بورسعيد تنفيذ خطة المكافحة للحفاظ على 6197 فدان قطن




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