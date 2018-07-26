رويترز: رفع العلم السورى فى محافظة القنيطرة

رويترز

قال مصور من رويترز إن قوات الجيش السورى رفعت العلم السورى فى محافظة القنيطرة اليوم الخميس حيث تواصل القوات الحكومية مسعاها لاستعادة السيطرة فى منطقة هضبة الجولان على الحدود مع إسرائيل والأردن، ورفع رجال يرتدون زيا موحدا العلم فى مدينة القنيطرة بينما لم تشاهد أى أسلحة.

ويتوغل الجيش بدعم من حملة جوية روسية فى محافظة القنيطرة بعد هجوم فى الشهر الماضى أدى لطرد مقاتلى المعارضة الذين كانت تدعمهم الولايات المتحدة والأردن ودول خليجية من محافظة درعا المجاورة.

وتتجه دمشق صوب استعادة السيطرة فى هضبة الجولان فى نصر كبير على مقاتلى المعارضة الذين قبلوا شروط الاستسلام.