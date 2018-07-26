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الخميس، 26 يوليه 2018 08:34 ص
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روسيا تنسق مع أمريكا لمنع وقوع حوادث عسكرية خطيرة

الخميس، 26 يوليه 2018 08:31 ص
روسيا تنسق مع أمريكا لمنع وقوع حوادث عسكرية خطيرة لافروف
موسكو (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن نائب وزير الخارجية الروسى الكسندر جروشكو، بحث سبل منع وقوع حوادث عسكرية خطيرة، والوضع حول معاهدة تقليص الأسلحة الاستراتيجية الهجومية ومعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، خلال لقائه خبراء أمريكيين فى مجال مراقبة التسلح.

وجاء، فى بيان أصدرته الخارجية الروسية - حسبما ذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - إنه جرى تبادل للآراء حيال قضايا الاستقرار الاستراتيجى الحيوية، مع التركيز على تحليل الوضع؛ فيما يتعلق بمعاهدة تقليص الأسلحة الاستراتيجية الهجومية ومعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، كما تم بحث سبل تفادى الحوادث العسكرية الخطيرة".

 


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