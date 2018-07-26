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الخميس، 26 يوليه 2018 01:17 م
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روسيا تقلل من أهمية الإعلان الامريكى بشأن القرم

الخميس، 26 يوليه 2018 11:50 ص
روسيا تقلل من أهمية الإعلان الامريكى بشأن القرم ماريا زاخاروفا
أ ف ب
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قللت وزارة الخارجية الروسية من أهمية "الإعلان حول القرم" الذى جددت فيه واشنطن رفضها الاعتراف بضم شبه الجزيرة إلى روسيا، وأشارت إلى أن واشنطن سبق أن غيرت مواقفها فى العديد من القضايا الدولية الكبرى.

وكتبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بلهجة ساخرة على فيسبوك "نحن نعرف ثمن هذه التصريحات المهمة جدا".

واضافت مذكرة أن الاتفاق النووى الايرانى لعام 2015 واتفاق باريس للمناخ "كانا أيضا جزء من السياسة الرسمية للولايات المتحدة، إلى وقت قصير" لأن سلف دونالد ترامب، باراك أوباما "قرره بشكل شخصى".

وتابعت "ثم جاء ترامب واتخذ قرارا مغايرا"، ملمحة بذلك إلى أن الموقف الامريكى من القرم يمكن أن يتغير بدوره.

 

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