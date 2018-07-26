رسالة ماجستير تطالب بضرورة تطبيق قواعد الحوكمة على شركات قطاع الأعمال

خلصت رسالة ماجستير بجامعة المنصورة حول "البيانات الصحفية لشركات قطاع الأعمال العام فى مصر وعلاقتها بالمصداقية لدى الجمهور "دراسة ميدانية" إلى ضرورة تطبيق لأهمية تطبيق قواعد الحوكمة على شركات قطاع الأعمال لدعم مصداقيتها لدى الجمهور.

وذكرت الرسالة التى أعدتها الباحثة داليا أحمد عبدالوهاب عبدالرءوف بكلية الآداب جامعة المنصورة وحصلت على تقدير عام امتياز مع توصية بتبادل النشر بين الجامعات المصرية أن الدراسة محل رسالة الماجستير شملت عينة من شركات قطاع الأعمال العام وهى شركة المصرية للاتصالات، شركة مصر للطيران، شركة مصر للغزل والنسيج، وتوصلت الدراسة إلى أن شركة المصرية للاتصالات المدرجة بالبورصة المصرية هى أكثر الشركات تطبيقَا لقواعد الحوكمة والإفصاح والشفافية يليها شركة مصر للطيران وفى المرتبة الأخيرة جاءت شركة مصر للغزل والنسيج لما تعانيه من مشكلات مالية وإضرابات عمالية.

وأوضحت أن النتائج العامة للدراسة تأتى مواكبة لما تعتزم الحكومة المصرية إجرائه فى الوقت الراهن مع شركات قطاع الأعمال العام بإعادة هيكلتها وتطبيق قواعد الحوكمة لديها وتوفير الإجراءات اللازمة لإدراجها بالبورصة المصرية، مما يزيد من مصداقية وفاعلية البيان الصحفى لديها، نظرا لتوافر شروط الإفصاح والشفافية عند الإدراج بها .

وأظهرت الدراسة عدم توافر قواعد وقوانين كافية للشركات غير المدرجة فى البورصة المصرية تلزمها بمعايير الإفصاح والشفافية نظرا لعدم تطبيق تلك الشركات لقواعد الحوكمة بعكس الشركات المدرجة فى البورصة المصرية والتى يطبق عليها قواعد افصاح وشفافية تلزمها بإصدار بيانات صحفية تتسم بمصداقية مرتفعة.

واتفقت نتائج الدراسة الميدانية مع نتائج التحليل الكيفى للمقابلة المتعمقة مع مسئولى نشر البيان الصحفى للشركات موضع الدراسة ضعف إجراء إدارة العلاقات العامة بحوث لمعرفة آراء الجمهور الموجه لإليه البيان الصحفى ناحية الخدمات التى تقدمها الشركات موضع الدراسة لهم.

ناقش الرسالة الدكتورة فؤادة البكرى استاذ العلاقات العامة المتفرغ بكلية الاداب جامعة حلوان والدكتورة نهلة الحورانى مدرس العلاقات العامة باداب اعلام جامعة المنصورة والاستاذ الدكتور سامى النجار رئيس قسم الاعلام الاسبق بقسم الإعلام بكلية اداب جامعة المنصورة واللواء دكتور حمادة الهنيدى نائب مدير إدارة البحوث بوزارة الداخلية الأسبق.