رسالة دكتوراه تناقش الاكتشاف المبكر لمرضى "الكلى السكرى" بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

ناقشت جامعة أسوان، الأربعاء، الرسالة العلمية الأولى للدكتوراه بقسم الباطنة كلية الطب، بعنوان "الكشف المبكر لماده ألفا كلثو المذاب"، كمؤشر حديث لمرضى الكلى السكرى.

أشرف على الرسالة التى تقدمت بها الطبيبة نجلاء محمد النجار، كلاً من الدكتورة هالة عبد اللاه العبيدى، رئيس قسم الباطنة العامة والكلى الصناعى بجامعة أسوان، والدكتور تحيه هاشم أستاذ الكيمياء الحيوية جامعة أسيوط، والدكتور محمد اليمنى أستاذ الباطنة العامة جامعة أسيوط، وناقشها الدكتور محمد زين أستاذ الباطنة العامة جامعة أسوان ووكيل وزارة الصحة بأسيوط.