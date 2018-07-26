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الخميس، 26 يوليه 2018 12:40 م
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رئيس جامعة طنطا يفتتح المؤتمر العلمى الثانى لمراكز الأورام

الخميس، 26 يوليه 2018 12:23 م
رئيس جامعة طنطا يفتتح المؤتمر العلمى الثانى لمراكز الأورام خلال المؤتمر
الغربية أحمد زيادة
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افتتح الدكتور مجدى عبد الرؤوف سبع، رئيس جامعة طنطا، فعاليات المؤتمر العلمى الثانى لمراكز الأورام بقاعة المؤتمرات بالمجمع الطبى بطنطا، والذى يقام تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.
 
وأكد رئيس الجامعة على أهمية المؤتمر والذى يكتسب أهمية بالغة فى الوقت الذى تتزايد فيه نسبة الإصابة بأمراض السرطان التى تعد أحد أهم أسباب الوفاة على المستوى العالمى، حيث كان لجامعة طنطا السبق فى إنشاء مستشفى جامعى للأورام بجامعة طنطا. 
 
وأكد  "سبع" على ضرورة الاستغلال الأمثل للموارد فى العلاج والتشخيص بما ينعكس على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، مناشداً كافة الجهات المعنية بطرح الحلول والإجراءات الوقائية وتحسين طرق العلاج والتشخيص المبكر للأورام.
 
وسيناقش المؤتمر من خلال جلساته العلمية آخر الأبحاث والوسائل العلاجية والاكتشافات الدوائية في هذا المجال، والتي تمثل بارقة أمل حقيقية لآلاف المرضى بالمنطقة التي ترتفع فيها نسبة الإصابة بأورام السرطان .
 
حضر المؤتمر  اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية ، واللواء سيد نصر محافظ كفر الشيخ ، والدكتورة نادية زخارى وزيرة البحث العلمي الأسبق، والدكتور حسين خالد  وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور محمد عزمى رئيس أمانة المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور سامي رمزي رئيس المؤتمر ، والدكتور سمير الخولي  عضو مجلس النواب
 
ويضم المؤتمر نخبة من أكبر استشاريى الأورام فى الجامعات المصرية ومراكز الأورام ومستشفيات التأمين الصحى ويستمر على مدار يومين ،  ويعتبر هذا المؤتمر هو الثانى بعد المؤتمر الأول الذى عقد فى أبريل قبل الماضى ومن المنتظر أن يعقد المؤتمر الثالث للأورام فى أسوان خلال شهر فبراير القادم.
 
 

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