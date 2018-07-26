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رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة بكالوريوس "التربية" و "الزراعة"

الخميس، 26 يوليه 2018 10:37 م
رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة بكالوريوس "التربية" و "الزراعة" رئيس جامعة المنوفية
المنوفية - محمود شاكر
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اعتمد الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية، نتيجة بكالوريوس كلية التربية بنسبة نجاح 87.9% بجميع الشعب العلمية والأدبية والتعليم الأساسى والطفولة والفنى.  
 
وقام الدكتور جمال الدهشان عميد الكلية والدكتورة فتيحه بطيخ وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بعرض بيان إحصائى لعدد الطلاب ونسبة النجاح بكل شعبة.
 
كما اعتمد الخولى نتيجة الفرقة الرابعة بكلية الزراعة دور يونيو لائحة قديمة ولائحة جديدة ساعات معتمدة، بنسبة نجاح إجمالية 74%، وجاءت نتيجة العلوم الزراعية تخصص إدارة الأعمال الزراعية بنظام الساعات المعتمدة مجال الإنتاج الحيواني والداجني دور يونيو 76% وبلغت نسبة النجاح في الإنتاج النباتي 66% .
 
 
 
 

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