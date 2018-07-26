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رئيس جامعة الزقازيق يفتتح أعمال اللقاء السنوي لقسم جراحة المخ والأعصاب

الخميس، 26 يوليه 2018 03:18 م
رئيس جامعة الزقازيق يفتتح أعمال اللقاء السنوي لقسم جراحة المخ والأعصاب الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق
الشرقية - حمدى عبد العظيم
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افتتح الدكتور خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق، اليوم أعمال اللقاء السنوي لقسم جراحة المخ والأعصاب بطب الزقازيق الذي ينظمه القسم بالتعاون مع الجمعية المصرية لجراحي المخ والأعصاب تحت عنوان " أجيال شابة لجراحي المخ والأعصاب وآفاق جديدة في جراحات المخ والأعصاب " بمشاركة دكتور. عاطف البحراوي عميد الكلية ودكتورة. نهلة الجمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ودكتور خالد بيومي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور خالد الباهي ممثلا عن الجمعية المصرية والدكتور سامي حسانين رئيس المؤتمر ، وبحضور عدد من أساتذة جراحة المخ والأعصاب بالجامعات المصرية والمستشفيات التعليمية ووزارة الصحة .

وخلال الافتتاح أشار الدكتور سامي حسانين ، أن القسم يحرص علي تنظيم هذا اللقاء السنوي بهدف تبادل الخبرات بين الجامعات المصرية المختلفة في الجديد في عالم جراحات المخ والأعصاب من ناحية التقدم الجراحي والتكنولوجي في هذا المجال ، و إبراز خبرات قسم جراحة المخ والأعصاب في جامعة الزقازيق ودوره في خدمة المجتمع ، نشر الوعي الطبي بين أكبر عدد من المواطنين بما هو يخص امراض وجراحات المخ والأعصاب ، كذلك إلقاء الضوء علي معظم القضايا الطبية الحديثة التي برزت في الآونة الأخيرة لدخول مجالات أخري في عالم جراحات المخ والأعصاب ، وسوف يتضمن اللقاء ورشة عمل لجراحة المخ والأعصاب والمريض متيقظ وهذا هو الجديد حيث أن جامعة الزقازيق رائدة في هذا المجال.

 


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