رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بـ3 محافظات

كتبت هند مختار

مدبولى يشدد على سرعة الانتهاء من حصر 300 قرية قريبة من محطات صرف صحى قائمة سيتم توصيل الخدمة لها بمشاركة المجتمع المدنى

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، الخميس، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، ورؤساء الهيئات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

وفى بداية الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على سرعة الانتهاء من حصر 300 قرية على مستوى الجمهورية سيتم العمل على توصيل خدمات الصرف الصحى لها، وذلك نظراً لقربها من محطات معالجة صرف صحى قائمة وإمكانية توصيلها بها، وحل المشكلات المتعلقة باقامة الشبكات والروافع المطلوبة، وذلك بتعاون ومشاركة كل من وزارتى التضامن الاجتماعى والتنمية المحلية ومنظمات المجتمع المدنى.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على أهمية الالتزام بالتوقيتات والبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، باعتبارها تمثل أولوية قصوى ضمن أولويات الحكومة التى تسعى لتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات.

وخلال الاجتماع، قدم رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية عرضاً حول الوضع الراهن لخدمة مياه الشرب، حيث أشار إلى أن كمية المياه التى يتم إنتاجها تصل إلى 781 ألف م3/ يوم لتلبية مختلف الاحتياجات السكانية والاقتصادية داخل المحافظة، كما استعرض الموقف التنفيذى لمشروعات خطة الاحلال والتجديد لمياه الشرب 2017/2018، والتى بلغت التكلفة التقديرية لها حوالى 117 مليون جنيه، وكذا المشروعات الجارى استكمالها، ومنها احلال وتجديد ودق وتغويص آبار ارتوازية بمحطات مياه الشرب بنواحى المحافظة، وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، وكذا إحلال وتجديد محولات كهربائية قدرات مختلفة بمحطات مياه الشرب بنواحى المحافظة.

وحول الموقف التنفيذى لمشروعات خطة الاحلال والتجديد للصرف الصحى 2017/2018، أشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية إلى أن التكلفة التقديرية للخطة بلغت 93 مليون جنيه، وأنه جار استكمال إحلال وتجديد خط طرد سرس الليان من محطة الرفع رقم 1 حتى محطة المعالجة بكفر السنابسة بقطر 800 مم، وكذا إحلال وتجديد الصرف الصحى بمنطقه السلخانة والمناطق المجاورة بالباجور.

وأشار رئيس الشركة إلى ما تم بخصوص أعمال المشاركة المجتمعية فى مشروع الصرف الصحى بقرية زاوية بمم – مركز تلا، حيث أوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ جميع شبكات الانحدار بإجمالى 14 كم، وكذا تم نهو خط الطرد بطول 3400 متر، والانتهاء من تنفيذ جميع أعمال محطة الرفع بالقرية، ودخول المشروع الخدمة منذ فترة.

وعرض رئيس الجهاز التنفيذى بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تقريراً حول مشروعات محافظة المنوفية، حيث أشار إلى أن عدد مشروعات مياه الشرب بالمحافظة يصل إلى 45 مشروعاً بطاقة مليون و140 الف م3/يوم، بتكلفة اجمالية تقدر بما يقرب من ثلاثة مليارات جنيه، تم الانتهاء من تنفيذ 37 مشروعاً منها وجار العمل للانتهاء من الباقى، وفيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحى بالمحافظة فيبلغ عددها 32 مشروعاً بطاقة 642.5 الف م3/ يوم، بتكلفة اجمالية تقدر بما يقرب من خمسة مليارات جنيه، تم الانتهاء من تنفيذ 22 مشروعاً منها وجار العمل للانتهاء من الباقى.

كما استعرض رئيس الجهاز القرى التى تم الانتهاء من الصرف الصحى بها خلال خطة 2017/2018، ومنها كفر العرب، وكفر زين الدين، وقويسنا البلد، والسلامية، وكذا القرى المقرر الانتهاء منها خلال خطة 2018/2019، ومنها كفر اشليم، ودلهمو، وجريس، ومنشأة شنوان، وشنشور.

وخلال الاجتماع تم عرض الموقف التنفيذى لمشروع استكمال منظومة التخلص الآمن من مياه الصرف الصحى المعالج بمنطقة بياض العرب الصناعية ببنى سويف، حيث تمت الإشارة إلى أن المشروع يتكون من مرحلتين، تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى منه (الحل العاجل) بتكلفة إجمالية قدرها 45 مليون جنيه، وقد ساهمت تلك المرحلة فى التخلص من 6000 م3 / يومياً من مياه الصرف الصحى المعالجة وتجفيف منطقة أبراج الكهرباء.

وتم التأكيد على أنه جارٍ إستكمال الدراسات الخاصة بالمرحلة الثانية من المشروع (الحل الدائم)، وذلك حفاظاً على ما تم ضخه من استثمارات لإتمام المرحلة الاولى (الحل العاجل)، وسعياً لحل مشكلة مياه الصرف لمنطقة بياض العرب الصناعية، باعتبارها من المناطق الصناعية الواعدة التى تشهد اقامة العديد من المصانع الجديدة بها.

كما تم عرض موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجارى تنفيذها بالاسماعيلية، والمقرر الانتهاء منها قريباً، حيث تمت الاشارة إلى أنها تتضمن مشروع انشاء محطة مياه مدينة المستقبل، بطاقة اجمالية تقدر بـ 68/34 الف م3، وبتكلفة تقديرية تبلغ 200 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى ابو صوير، والذى يتكون من اقامة محطة رفع، وخط الطرد والعدايات بطول 2.20 كم، وشبكات انحدار 15 كم، بتكلفة تقديرية تبلغ 45 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى قرية السبع ابار، والذى يتكون من محطة معالجة بطاقة 12 الف م3 / يوم، بتكلفة تقديرية تبلغ 100 مليون جنيه.