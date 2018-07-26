video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 26 يوليه 2018 02:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس الوزراء الأردنى يؤكد دعم المملكة للشرعية فى اليمن

الخميس، 26 يوليه 2018 02:00 م
رئيس الوزراء الأردنى يؤكد دعم المملكة للشرعية فى اليمن رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عمر الرزاز
عمان(أ ش أ)
إضافة تعليق

أكد رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عمر الرزاز دعم الأردن للشرعية فى اليمن ولجهود الحكومة اليمنية لبسط الأمن والاستقرار فى هذا البلد الشقيق.

كما أكد الرزاز لدى استقباله، اليوم الخميس، رئيس مجلس الوزراء اليمنى أحمد بن دغر الذى يقوم بزيارة خاصة للمملكة، على العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التى تربط البلدين، لافتًا إلى التوجيهات الواضحة للعاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى للحكومة لدعم اليمن فى كافة المحافل الدولية.

وأبدى الرزاز استعداد الأردن لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للأشقاء اليمنيين، لاسيما فى مجالات التعليم والصحة.

واتفق رئيسا الوزراء على السير بإجراءات تجديد العمل ببروتوكول التعاون بين البلدين فى مجال التعليم العالى لاستقبال طلبة يمنيين للدراسة فى الجامعات الأردنية فى برنامجى البكالوريوس والدراسات العليا، حيث أكد الرزاز بهذا الصدد أن الحكومة تشعر بأن من واجبها تسهيل استقبال الطلبة اليمنيين للدراسة فى الجامعات الأردنية والعودة للمساهمة فى عملية الإعمار والتنمية فى بلدهم.

من جهته، نقل رئيس الوزراء اليمنى تحيات رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادى إلى الملك عبدالله الثانى وتقديره لمواقف الأردن ملكًا وحكومة وشعبًا الداعمة لليمن فى كافة الظروف والمنعطفات التى شهدها.

وأطلع رئيس الوزراء اليمنى، الدكتور الرزاز على مستجدات الأوضاع فى اليمن، مؤكدًا حرص الحكومة اليمنية على تحقيق الأمن والاستقرار فى كافة أرجاء اليمن وأن التزام كافة الأطراف على الساحة اليمنية بمخرجات الحوار الوطنى واللجوء إلى صناديق الاقتراع هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الحالية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليمن: استهداف الحوثى ناقلة نفط سعودية عمل إرهابى

قتيلان وستة جرحى فى تفجير انتحارى فى عدن جنوب اليمن

خارجية اليمن: الرئيس الإيرانى أسد من ورق ودولته أجبن من أن تعتدى على أحد

الاردن

اليمن

الحرب فى اليمن

رئيس وزراء اليمن




لا تفوتك
أسماء الفائزين بشقق الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى

أسماء الفائزين بشقق الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى

الشرطة الصينية: انفجار السفارة الأمريكية ناجم عن قطعة ألعاب نارية

الشرطة الصينية: انفجار السفارة الأمريكية ناجم عن قطعة ألعاب نارية

أسعار رحلات الشباب للدار الآخرة عبر البحر المتوسط.. تكلفة الهجرة غير الشرعية تتراوح من 30 إلى 65 ألف جنيه.. النيابة تحقق مع متهم بالنصب على المواطنين.. التحريات: استقطب راغبى السفر وزور أوراق هجرتهم للخارج

أسعار رحلات الشباب للدار الآخرة عبر البحر المتوسط.. تكلفة الهجرة غير الشرعية تتراوح من 30 إلى 65 ألف جنيه.. النيابة تحقق مع متهم بالنصب على المواطنين.. التحريات: استقطب راغبى السفر وزور أوراق هجرتهم للخارج

صور.. "كهرباء بنى سويف" تضئ سماء مصر.. " اليوم السابع " داخل المحطة بعد افتتاحها.. ومدير التركيبات: حفرنا 1.7 مليون متر مكعب من الأحجار لإقامتها.. ومدير المحطة: تم تحميلها على الشبكة القومية بصورة كاملة

صور.. "كهرباء بنى سويف" تضئ سماء مصر.. " اليوم السابع " داخل المحطة بعد افتتاحها.. ومدير التركيبات: حفرنا 1.7 مليون متر مكعب من الأحجار لإقامتها.. ومدير المحطة: تم تحميلها على الشبكة القومية بصورة كاملة

علشان ميكسفكيش فى العزومات.. إزاى تعدلى سلوك طفلك وميمدش إيده على حاجة

علشان ميكسفكيش فى العزومات.. إزاى تعدلى سلوك طفلك وميمدش إيده على حاجة

فيديو .. قصة كفاح محمد صلاح أشهر "مولود" للدوري المصرى

فيديو .. قصة كفاح محمد صلاح أشهر "مولود" للدوري المصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة