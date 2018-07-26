رئيس الوزراء الأردنى يؤكد دعم المملكة للشرعية فى اليمن

عمان(أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عمر الرزاز دعم الأردن للشرعية فى اليمن ولجهود الحكومة اليمنية لبسط الأمن والاستقرار فى هذا البلد الشقيق.

كما أكد الرزاز لدى استقباله، اليوم الخميس، رئيس مجلس الوزراء اليمنى أحمد بن دغر الذى يقوم بزيارة خاصة للمملكة، على العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التى تربط البلدين، لافتًا إلى التوجيهات الواضحة للعاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى للحكومة لدعم اليمن فى كافة المحافل الدولية.

وأبدى الرزاز استعداد الأردن لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للأشقاء اليمنيين، لاسيما فى مجالات التعليم والصحة.

واتفق رئيسا الوزراء على السير بإجراءات تجديد العمل ببروتوكول التعاون بين البلدين فى مجال التعليم العالى لاستقبال طلبة يمنيين للدراسة فى الجامعات الأردنية فى برنامجى البكالوريوس والدراسات العليا، حيث أكد الرزاز بهذا الصدد أن الحكومة تشعر بأن من واجبها تسهيل استقبال الطلبة اليمنيين للدراسة فى الجامعات الأردنية والعودة للمساهمة فى عملية الإعمار والتنمية فى بلدهم.

من جهته، نقل رئيس الوزراء اليمنى تحيات رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادى إلى الملك عبدالله الثانى وتقديره لمواقف الأردن ملكًا وحكومة وشعبًا الداعمة لليمن فى كافة الظروف والمنعطفات التى شهدها.

وأطلع رئيس الوزراء اليمنى، الدكتور الرزاز على مستجدات الأوضاع فى اليمن، مؤكدًا حرص الحكومة اليمنية على تحقيق الأمن والاستقرار فى كافة أرجاء اليمن وأن التزام كافة الأطراف على الساحة اليمنية بمخرجات الحوار الوطنى واللجوء إلى صناديق الاقتراع هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الحالية.