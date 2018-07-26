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الخميس، 26 يوليه 2018 04:24 م
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رئيس الصين يعلن تأييد بلاده استضافة البرازيل للقمة القادمة لمجموعة "بريكس"

الخميس، 26 يوليه 2018 04:07 م
رئيس الصين يعلن تأييد بلاده استضافة البرازيل للقمة القادمة لمجموعة "بريكس" الرئيس الصينى شى جين بينج
بكين (أ ش أ)
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أكد الرئيس الصينى شى جين بينج أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين بلاده والبرازيل، مشيرا فى الوقت نفسه إلى تأييد الصين لاستضافة البرازيل القمة القادمة لمجموعة الدول ذات الاقتصادات الأسرع نموا فى العالم (بريكس).

وقال شى جين بينغ – خلال لقاء جمعه بنظيره البرازيلى ميشيل تامر على هامش القمة العاشرة لمجموعة بريكس فى جنوب أفريقيا ونقلته وسائل إعلام صينية - "ينبغى على الصين والبرازيل، بوصفهما أكبر دولتين ناميتين وأكبر أسواق ناشئة فى نصف الكرة الشرقى والغربي، أن تعززا التضامن والتنسيق، وتسعيا إلى تحقيق التنمية المشتركة، للمساهمة فى الاستقرار والازدهار فى العالم".

ووصف الرئيس الصينى العلاقات الثنائية بين بلاده والبرازيل بأنها "ناضجة ونابضة بالحيوية"، وأن هذه العلاقات قائمة على أساس الاحترام المتبادل، والمساواة، والشراكة المربحة للطرفين، داعيا إلى تعميق التبادلات والتعاون فى جميع المجالات، والاستفادة من مبادرة "الحزام والطريق" واستراتيجيات التنمية البرازيلية.

من جانبه، قال الرئيس البرازيلى - خلال اللقاء - أن البرازيل تولى أهمية كبيرة لمبادرة "الحزام والطريق"، وترغب فى تعزيز التعاون مع الصين فى مجالات مثل التجارة والاستثمار والبنية التحتية والطاقة.

وأكد تامر أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين قوية ومفيدة للجانبين، داعيا البلدين إلى تعزيز الاتصالات والتنسيق فى الشؤون الدولية والإقليمية، والحفاظ معا على المصالح المشتركة للبلدان النامية.

وأبدى الرئيس البرازيلى استعداد بلاده للإسهام فى تنمية العلاقات بين أمريكا اللاتينية والصين.

 


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