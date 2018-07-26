خلال 24 ساعة.. ضبط 48 ألف مخالفة مرورية فى حملات بالمحافظات

كتب عبد الرحمن سيد

استكمل قطاع الأمن العام، شن حملات مرورية وانضباطية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وإدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لمتابعة انتظام كافة وسائل النقل والمواصلات واتخاذ الإجراءات التنسيقية لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب دون مبرر.

وأسفرت الحملات المرورية خلال 24 ساعة عن ضبط (48931) مخالفة، وذلك على النحو التالى (7680الإدارة العامة للمرور، 6737 القاهرة، 7156 الجيزة، 3119 الإسكندرية، 514 مطروح، 1675البحيرة، 1038الغربية، 1381المنوفية، 1606 كفرالشيخ، 1645القليوبية، 415الدقهلية، 1021 الشرقية، 557 دمياط، 1301 الإسماعيلية، 1692 بورسعيد، 616 السويس، 69 شمال سيناء، 736 جنوب سيناء، 1128 الفيوم، 590 بنى سويف، 3171 المنيا، 1134 أسيوط، 138 الوادى الجديد، 683 سوهاج، 890 قنا، 1554 الأقصر، 253 أسوان، 432 البحرالأحمر)

كما تم ضبط 123 مخالفة تعريفة ركوب زيادة عن التسعيرة المقررة كما ضبط 461 موقف عشوائى و 9897 مخالفة انتظار خاطئ و 322 مخالفة تحميل زيادة عن الحمولة و تم اتخاذ اﻹجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.