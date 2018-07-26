خطة لتطوير وتجميل "كوبرى القنطرة" بالزقازيق فى الشرقية

الشرقية – إيمان مهنى

أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية عن خطة لتطوير وتجميل ميدان القناطر التسعة بمدينة الزقازيق "كوبرى القنطرة"، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتجميل وتطوير الميادين لإعادة الوجه الحضارى والجمالى للعاصمة، مؤكدًا أن الغرض من التطوير خلق محاور مرورية جديدة لتخفيف العبء والازدحام داخل شوارع المدينة وتوفير ممشى آمن للمواطنين وإظهار الطابع الجمالى والحضارى للمدن والأحياء والشوارع.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع المجلس التنفيذى بحضور اللواء سامى سيدهم نائب المحافظ، واللواء السعيد عبد المعطى مستشار المحافظ للمشروعات التنموية والتنمية المحلية، واللواء عصام جاد الله السكرتير العام المساعد للمحافظة، وفخرى عبد العزيز مستشار المحافظ ومديرى المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وعدداً من شباب الشرقية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.