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الخميس، 26 يوليه 2018 03:12 م
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خروج 202 من نزلاء السجون بقرارات عفو رئاسى و517 سجينا إفراج شرطى

الخميس، 26 يوليه 2018 02:06 م
خروج 202 من نزلاء السجون بقرارات عفو رئاسى و517 سجينا إفراج شرطى خروج المساجين بعد العفو الرئاسى-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى -دينا الحسينى
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اعلنت وزارة الداخلية، منذ قليل، الإفراج عن 202 من نزلاء السجون، والإفراج الشرطى عن 517 سجينا، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 334/ 2018 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد السادس والستين لثورة 23 يوليو 1952.
 
ويواصل قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على  202  نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم .
 
وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 517 نزيلاً إفراجاً شرطياً. بإجمالى719 مفرج عنهم .
 
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع .
 

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