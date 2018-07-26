video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 26 يوليه 2018 11:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حملات مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة

الخميس، 26 يوليه 2018 09:03 ص
حملات مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة حملات مرورية - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

تشن اﻹدارة العامة للمرور، صباح اليوم الخميس، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث، تحت إشراف اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة للعمل على رصد المخالفات المرورية.

 

وقامت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير المرور، بتكثيف الحملات على الطرق برسائة اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور بعمل الأسبوع المرورى تحت مسمى القيادة تحت تأثير المخدر يهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رفع 12 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات مرورية بالجيزة

تحرير 1555 مخالفة متنوعة فى حملة مرورية بالقليوبية

اخبار الحوادث

اخبار المرور

حملات مرورية

الطرق السريعة

اخبار مصر

مخالفات مرورية




لا تفوتك
الخارجية تكشف تفاصيل رفع أمريكا الحظر عن مساعدات عسكرية بقيمة 195مليون دولار

الخارجية تكشف تفاصيل رفع أمريكا الحظر عن مساعدات عسكرية بقيمة 195مليون دولار

فيديو.. قبة جامعة القاهرة تتزين لاستقبال مؤتمر الشباب السادس

فيديو.. قبة جامعة القاهرة تتزين لاستقبال مؤتمر الشباب السادس

ماذا حدث فى اللقاء الأخير بين ليفربول والسيتى قبل القمة المنتظرة "فيديو"

ماذا حدث فى اللقاء الأخير بين ليفربول والسيتى قبل القمة المنتظرة "فيديو"

رئيس مصلحة الضرائب العقارية: العشة فى المصيف عليها ضريبة

رئيس مصلحة الضرائب العقارية: العشة فى المصيف عليها ضريبة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

مدير مستشفى كفر الشيخ عن مصرع مريضة وجنينها بحريق: "قضاء ربنا" (فيديو)

مدير مستشفى كفر الشيخ عن مصرع مريضة وجنينها بحريق: "قضاء ربنا" (فيديو)

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة