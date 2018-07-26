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الخميس، 26 يوليه 2018 02:58 م
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حريق غابات فى كاليفورنيا الجنوبية يجبر الآلاف على مغادرة منازلهم

الخميس، 26 يوليه 2018 02:40 م
حريق غابات فى كاليفورنيا الجنوبية يجبر الآلاف على مغادرة منازلهم حريق غابات
رويترز
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أجبر حريق غابات مستعر آلاف السكان فى كاليفورنيا الجنوبية اليوم الخميس على مغادرة منازلهم فى الوقت الذي تتجه النيران نحو مناطق منتجعاتهم الجبلية.

وقالت وكالة سان برناردينو للغابات الوطنية على حسابها بموقع تويتر إن الحريق، الذي أطلق عليه "كرانستون فاير" ومن المعتقد أنه تم إشعاله عمدا، انتشر سريعا بحلول الظهر ليشمل مساحة 1900 هكتار على بعد نحو 145 كيلومترا شرقى لوس أنجليس فى جبال سان جاسينتو.

وقالت الوكالة إن النيران أجبرت 3200 شخص على المغادرة فى مناطق مثل آيديلوايلد وماونتن سنتر وليك هيميت بعد أن دمرت خمسة مبان وشكلت خطرا على 2100 منزل.

وقال مسؤولو الإطفاء فى بيان إنه تم القبض أمس الأربعاء على براندون ماجلفور (32 عاما) من مدينة تيميكولا ووجهت إليه اتهامات بإضرام حرائق عدة من بينها حريق كرانستون.

وساهم ارتفاع الحرارة التى تجاوزت 37 درجة مئوية والرياح وانخفاض الرطوبة فى تأجيج الحريق وعشرات الحرائق الأخرى بأنحاء الغرب الأمريكى ومن المتوقع أن تستمر هذه العوامل اليوم الخميس


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