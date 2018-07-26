حبس رئيس حركة بريد بلبيس 4 أيام لتزويره 18 بيان نجاح لوحدة المرور

قررت نيابة بلبيس العامة، برئاسة محمد لاشين، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، حبس رئيس حركة بريد بلبيس، لقيامه بالتزوير فى الخطابات المسجلة والأختام فى بيانات النجاح الصادرة من إدارة بلبيس التعليمية، وتزوير محتوياتها لراغبى استخراج رخصة القيادة، مقابل تحقيق استفادة مالية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التزوير والتربح من وظيفته.

وتبين من التحقيقات بناء على ما جاء بتحريات مباحث البريد، برئاسة العقيد تامر مكاوى، رئيس مباحث بريد شرق الدلتا، بإشراف اللواء مصطفي النمر، مدير شرطة النقل والمواصلات وبالتنسيق مع مدير مباحث شرطة النقل والمواصلات، قيام رئيس حركة بريد بلبيس، بالتلاعب فى بيانات النجاح، حيث تقوم وحدة مرور بلبيس، بإرسال بيانات النجاح من خلال البريد، إلى إدارة بلبيس التعليمية للاستعلام عن صحتها وكونها مزورة أم لا، ويتم ذلك من خلال البريد، وبعد إرسال إدارة بلبيس الرد والإفادة بأن بيان النجاح مزور، يقوم رئيس حركة بريد بلبيس، بالتزوير والتلاعب فى التقرير بأن البيان صحيح، مقابل إستفادة مالية من راغبى استخراج رخص قيادة بالتحايل على القانون.

وكان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بقيام مباحث البريد، من ضبط "باسم م ح" رئيس حركة بريد بلبيس، لقيامه بالتزوير فى محررات رسمية مقابل استفادة مالية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6663 إدارى مركز شرطة بلبيس لسنة 2018.

وكشفت التحقيقات التى قام بها ضباط البريد، برئاسة العقيد تامر مكاوى، رئيس مباحث البريد، ورود معلومات سرية، عن قيام " ب م ح" رئيس حركة بريد بلبيس، بالتزوير والتلاعب في الخطابات المسجلة، الواردة من إدارة بلبيس التعليمية، والصادرة لوحدة مرور بلبيس، وذلك عن طريق تزوير الخطابات المسجلة والأختام التى عليها، وكذلك الطوابع البريدية الخاصة بها وتزوير محتويات هذة الخطابات من بيانات نجاح خاصة براغبى استخراج رخص القيادة من وحدة مرور بلبيس مقابل تحقيق استفادة مادية، وتوصلت التحريات السرية إلى صحة الواقعة، وقيام وحدة مرور بلبيس بإرسال بيانات النجاح بأسماء عدد من الأشخاص، من خلال البريد إلى إدارة بلبيس التعليمية، للتأكد من صحتها، وتبين من التحقيقات بعد إرسال إدارة بلبيس الإفادة إلى وحدة المرور، يقوم المتهم بتزويرها مقابل استفادة مالية، وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة.