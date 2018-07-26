حبس الرقيب المتسبب فى مقتل أمين شرطة داخل قسم شرطة إمبابة

كتب بهجت أبو ضيف - سليم على

ذكر مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أن رقيب الشرطة المتسبب فى مصرع أمين شرطة داخل قسم شرطة إمبابة، نتيجة إصابته بطلق نارى بالخطأ، وجهت له تهمة الإهمال، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وأضاف المصدر أن المجنى عليه، أصيب برصاصة واحدة بمنطقة البطن، وأمرت النيابة بتشريح الجثة، وصرحت بدفنها وتسليم الجثمان لذويه، حيث تم تشييع الجنازة، ودفن المجنى عليه بمحل إقامته الأصلى فى محافظة الغربية.

كان اللواء عصام سعد، مدير أمن الجيزة، تلقى إخطارا يفيد مصرع أمين شرطة "أحمد شعبان" داخل قسم شرطة إمبابة.

وكشفت التحريات، أن طلقة طائشة أصابته على يد زميله، بغرفة السلاح الخاصة بالقسم، أثناء تنظيف المتهم سلاح نارى، مما أسفر عن مفارقة أمين الشرطة الحياة.

وتحفظ المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة على رقيب الشرطة، وتم إحالته إلى النيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.