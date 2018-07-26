video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 26 يوليه 2018 02:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

حبس الرقيب المتسبب فى مقتل أمين شرطة داخل قسم شرطة إمبابة

الخميس، 26 يوليه 2018 01:39 م
حبس الرقيب المتسبب فى مقتل أمين شرطة داخل قسم شرطة إمبابة قسم شرطة إمبابة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - سليم على
إضافة تعليق

ذكر مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أن رقيب الشرطة المتسبب فى مصرع أمين شرطة داخل قسم شرطة إمبابة، نتيجة إصابته بطلق نارى بالخطأ، وجهت له تهمة الإهمال، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وأضاف المصدر أن المجنى عليه، أصيب برصاصة واحدة بمنطقة البطن، وأمرت النيابة بتشريح الجثة، وصرحت بدفنها وتسليم الجثمان لذويه، حيث تم تشييع الجنازة، ودفن المجنى عليه بمحل إقامته الأصلى فى محافظة الغربية.

كان اللواء عصام سعد، مدير أمن الجيزة، تلقى إخطارا يفيد مصرع أمين شرطة "أحمد شعبان" داخل قسم شرطة إمبابة.

وكشفت التحريات، أن طلقة طائشة أصابته على يد زميله، بغرفة السلاح الخاصة بالقسم، أثناء تنظيف المتهم سلاح نارى، مما أسفر عن مفارقة أمين الشرطة الحياة.

وتحفظ المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة على رقيب الشرطة، وتم إحالته إلى النيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التحفظ على فرد شرطة فى حادث مصرع أمين شرطة داخل قسم إمبابة

مصرع امين شرطة

قتل امين شرطة

قسم امبابة

طلقة طائشة

امن الجيزة

اخبار الحوادث اليوم

اخبار مصر اليوم

اخبار الحوادث




لا تفوتك
أسماء الفائزين بشقق الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى

أسماء الفائزين بشقق الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى

الشرطة الصينية: انفجار السفارة الأمريكية ناجم عن قطعة ألعاب نارية

الشرطة الصينية: انفجار السفارة الأمريكية ناجم عن قطعة ألعاب نارية

أسعار رحلات الشباب للدار الآخرة عبر البحر المتوسط.. تكلفة الهجرة غير الشرعية تتراوح من 30 إلى 65 ألف جنيه.. النيابة تحقق مع متهم بالنصب على المواطنين.. التحريات: استقطب راغبى السفر وزور أوراق هجرتهم للخارج

أسعار رحلات الشباب للدار الآخرة عبر البحر المتوسط.. تكلفة الهجرة غير الشرعية تتراوح من 30 إلى 65 ألف جنيه.. النيابة تحقق مع متهم بالنصب على المواطنين.. التحريات: استقطب راغبى السفر وزور أوراق هجرتهم للخارج

صور.. "كهرباء بنى سويف" تضئ سماء مصر.. " اليوم السابع " داخل المحطة بعد افتتاحها.. ومدير التركيبات: حفرنا 1.7 مليون متر مكعب من الأحجار لإقامتها.. ومدير المحطة: تم تحميلها على الشبكة القومية بصورة كاملة

صور.. "كهرباء بنى سويف" تضئ سماء مصر.. " اليوم السابع " داخل المحطة بعد افتتاحها.. ومدير التركيبات: حفرنا 1.7 مليون متر مكعب من الأحجار لإقامتها.. ومدير المحطة: تم تحميلها على الشبكة القومية بصورة كاملة

علشان ميكسفكيش فى العزومات.. إزاى تعدلى سلوك طفلك وميمدش إيده على حاجة

علشان ميكسفكيش فى العزومات.. إزاى تعدلى سلوك طفلك وميمدش إيده على حاجة

فيديو .. قصة كفاح محمد صلاح أشهر "مولود" للدوري المصرى

فيديو .. قصة كفاح محمد صلاح أشهر "مولود" للدوري المصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة