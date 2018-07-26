"جنح القاهرة" تخلى سبيل متهم بالانضمام لجماعة إرهابية.. والنيابة تستأنف

كتبت أمنية الموجى

قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد رشاد، إخلاء سبيل متهم يدعى "أحمد .ع" بالانضمام لجماعة إرهابية .

واستئنافت نيابة القاهرة الجديدة برئاسية المستشار محمد سلامة علي قرار إخلاء السبيل، المتهم فى القضية رقم 2757 لسنة 2014، حيث وجهت النيابة للمتهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.