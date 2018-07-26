جنايات القاهرة تجدد حبس حمادة السيد مدافع نادى لاعب نادى أسوان

كتب إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تجديد حبس حمادة السيد، مدافع نادى أسوان 45 يوما على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بالانضمام لتنظيم داعش.

وكانت النيابة أجرت تحقيقاتها مع المتهم فى القضية رقم 840 لسنة 2017، حيث وجهت إليه تهمة الانضمام والتواصل مع تنظيم داعش الإرهابى، والانتماء لجماعات محظورة، والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، وارتكاب جرائم الانضمام لتنظيم داعش الإرهابى، والتخطيط لقلب نظام الحكم ومعاداة أجهزة الدولة، وتبنى أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر.