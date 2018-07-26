video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 26 يوليه 2018 09:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

جمعية فلكية: خسوف القمر غدًا هو الأول منذ يونيو 2011 ويستمر ساعة و 43 دقيقة

الخميس، 26 يوليه 2018 07:53 م
جمعية فلكية: خسوف القمر غدًا هو الأول منذ يونيو 2011 ويستمر ساعة و 43 دقيقة خسوف كلى للقمر - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

كشفت الجمعية الفلكية بجدة، أن  سماء المنطقة العربية تشهد مساء غد الجمعة منتصف ذي القعدة الموافق 27 يوليو 2018، خسوف كلي للقمر تظهر كافة مراحله بسهولة للعين المجردة.

وأشارت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أن خسوف القمر غدا هو أول خسوف كلى منذ 15 يونيو 2011 محليا والأطول خلال القرن الحالى الحادي والعشرين حيث يستمر فى شكله الكلي لمدة ساعة و 43 دقيقة .

وأوضح التقرير أن خسوف القمر الكلى يحدث عندما يعبر كامل قرص القمر فى داخل ظل الأرض عندها ربما سيأخذ اللون النحاسى أو الأحمر عند الذروة العظمى ، وسيلاحظ وجود نقطة ضوئية برتقالية مائلة للحمرة براقة بشكل استثنائي قرب القمر ذلك كوكب المريخ والذي سيكون بدوره في حالة التقابل وهو أفضل تقابل يحدث له منذ العام 2003.

 وقال التقرير إن هذا الخسوف يستمر فى شكله الكلى مدة 103 دقيقة وهى من الحالات النادرة أن يستمر الخسوف كلياً هذه المدة ما يجعل هذا الخسوف من الخسوفات الكلية الطويلة بشكل استثنائي والتي تتجاوز فترتها 100 دقيقة او 1 ساعة و 43 دقيقة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"البحوث الفلكية" يفتح أبوابه غدًا للزائرين بمرصد حلوان لمتابعة الخسوف الكلى

البحوث الفلكية: خسوف القمر غدا الأطول بالقرن الـ21 فى مصر والوطن العربى

الفلك

الخسوف

خسوف القمر الكلى

الخسوف الكلى للقمر

الوطن العربى




لا تفوتك
الحكومة: لم نتقدم بأى مشروعات قوانين تخص الإيجار القديم للبرلمان

الحكومة: لم نتقدم بأى مشروعات قوانين تخص الإيجار القديم للبرلمان

شركة العاصمة الإدارية تنظم مسابقة لتصميم شوارع العاصمة الجديدة

شركة العاصمة الإدارية تنظم مسابقة لتصميم شوارع العاصمة الجديدة

الدكتور أحمد عكاشة فى أجرأ حوار لـ" اليوم السابع":هذه قصتى مع محمد صلاح..الجنة سيدخلها البوذى المؤمن قبل المسلم غير المؤمن ..وأعضاء الإخوان مصابون بالضلال..و "الحور العين" أطفال وليسوا للنكاح

الدكتور أحمد عكاشة فى أجرأ حوار لـ" اليوم السابع":هذه قصتى مع محمد صلاح..الجنة سيدخلها البوذى المؤمن قبل المسلم غير المؤمن ..وأعضاء الإخوان مصابون بالضلال..و "الحور العين" أطفال وليسوا للنكاح

محمد صلاح يكشر عن أنيابه قبل انطلاق الدوري الانجليزي.. الفرعون يحول تأخر ليفربول إلى فوز 2/1 على مانشستر سيتى.. نجم الريدز يسجل بعد نزوله بـ52 ثانية.. والجماهير تحتشد للحصول على توقيع بيكاسو الكرة المصرية

محمد صلاح يكشر عن أنيابه قبل انطلاق الدوري الانجليزي.. الفرعون يحول تأخر ليفربول إلى فوز 2/1 على مانشستر سيتى.. نجم الريدز يسجل بعد نزوله بـ52 ثانية.. والجماهير تحتشد للحصول على توقيع بيكاسو الكرة المصرية

رسائل لـ محمد صلاح من أمريكا: "تعالى كل محشي عندنا"

رسائل لـ محمد صلاح من أمريكا: "تعالى كل محشي عندنا"

أسماء الفائزين بشقق الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى

أسماء الفائزين بشقق الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة