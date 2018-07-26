جمعية فلكية: خسوف القمر غدًا هو الأول منذ يونيو 2011 ويستمر ساعة و 43 دقيقة

كتب محمود راغب

كشفت الجمعية الفلكية بجدة، أن سماء المنطقة العربية تشهد مساء غد الجمعة منتصف ذي القعدة الموافق 27 يوليو 2018، خسوف كلي للقمر تظهر كافة مراحله بسهولة للعين المجردة.

وأشارت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أن خسوف القمر غدا هو أول خسوف كلى منذ 15 يونيو 2011 محليا والأطول خلال القرن الحالى الحادي والعشرين حيث يستمر فى شكله الكلي لمدة ساعة و 43 دقيقة .

وأوضح التقرير أن خسوف القمر الكلى يحدث عندما يعبر كامل قرص القمر فى داخل ظل الأرض عندها ربما سيأخذ اللون النحاسى أو الأحمر عند الذروة العظمى ، وسيلاحظ وجود نقطة ضوئية برتقالية مائلة للحمرة براقة بشكل استثنائي قرب القمر ذلك كوكب المريخ والذي سيكون بدوره في حالة التقابل وهو أفضل تقابل يحدث له منذ العام 2003.

وقال التقرير إن هذا الخسوف يستمر فى شكله الكلى مدة 103 دقيقة وهى من الحالات النادرة أن يستمر الخسوف كلياً هذه المدة ما يجعل هذا الخسوف من الخسوفات الكلية الطويلة بشكل استثنائي والتي تتجاوز فترتها 100 دقيقة او 1 ساعة و 43 دقيقة.