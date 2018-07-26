جامعة بنى سويف: إعفاء الطلاب الحاصلين على بطولات من المصروفات الدراسية

قرر مجلس جامعة بنى سويف ، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، فى جلسته الأخيرة بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ، إعفاء الطلاب الحاصلين على بطولات محلية وعالمية من المصروفات الدراسية، وذلك تحفيزاً لهم على مواصلة التفوق فى جميع المجالات الرياضية والثقافية وغيرها.

وأوضح منصور حسن ، أن الملف الطلابى يشغل حيزا كبيرا من رؤيتنا المستقبلية للجامعة ومشاركة الطلاب فى كافة الأنشطة فى مقدمة أولوياتنا، قائلا: "نسعى إلى التوسع بشكل كبير فى الأنشطة الطلابية على مستوى الجامعة ، باعتبارها المؤهلة لتمثيل الطلاب فى البطولات المحلية والإقليمية والدولية".

من ناحية أخرى، وافق مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة فى جلسته الأخيرة على صرف 600 جنيه مكافأة للهيئة المعاونة لأعضاء هيئة التدريس بجميع كليات الجامعة ، بالإضافة إلى صرف مكافأة لجميع العاملين الثابتين والمتعاقدين وأفراد الأمن الإدارى وجميع وحدات وكليات الجامعة بحد أدنى 500 جنيه من الدرجة الثانية فأقل و600 جنيه من الدرجة الأولى فأعلى وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح الدكتور منصور حسن فى بيان له اليوم، أن قرار صرف المكافأة تم اتخاذه لإدخال البهجة والسرور على العاملين بالجامعة وعلى أسرهم وتحفيزاً لهم على بذل مزيد من الجهد لخدمة وحسن سير العملية التعليمية بما يعود بالنفع على سير العمل بالجامعة.