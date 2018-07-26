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الخميس، 26 يوليه 2018 03:40 م
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جامعة المنصورة تبحث توقيع اتفاق تعاون مع جامعة ڤولجاجراد الزراعية الروسية

الخميس، 26 يوليه 2018 03:17 م
جامعة المنصورة تبحث توقيع اتفاق تعاون مع جامعة ڤولجاجراد الزراعية الروسية جانب من توقيع اتفاق تعاون
الدقهلية شريف الديب
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فى ظل زيارة وفد جامعة المنصورة لمدينة ڤولجاجراد الروسية، لتفعيل الاتفاقية المبرمبة مع الأكاديمية الوطنية الروسية للإدارة العامة، والتى وقعت بين الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، والدكتور فلاديمير ماو رئيس الأكاديمية الوطنية الروسية.
 
قام الدكتور محمد إبراهيم السرجانى، مسئول الملف الروسى بمكتب العلاقات الدولية، بزيارة جامعة ڤولجاجراد الزراعية الروسية، لمناقشة بنود الاتفاقية بين الجامعتين، والتى من المقرر توقيعها فى أكتوبر الحالى.
 
وقد قام بلقاء كلا من رئيس الجامعة الدكتور ألكسى سيمينوف، ونواب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والبحث العلمى والعلاقات الدولية، لتحديد أهم بنود الاتفاقية، وقد قام بزيارة معمل أبحاث زراعة القطن، ووحدة التعليم الإلكترونى الزراعى، واقتصاديات الزراعة، ومحطة للاستزراع السمكى، لنقل تلك والخبرات والأبحاث إلى جامعة المنصورة.
 
ومن جانبه، قام بعرض فيلم عن جامعة المنصورة، والمستجدات التى تحدث فى الجامعة والطفرة العلمية والبحثية التى تشهدها فى الوقت الحالى.
 
ونقل تحية رئيس جامعة المنصورة ونواب الجامعة، وأنهم سعداء بذلك التعاون المشترك بين الجامعتين لتبادل الخبرات العلمية والبحثية فى مجال تنقية المياة وتحليتها، تنمية الثروة السمكية، زيادة إنتاج بعض الأصناف الزراعية التى يتم زراعتها فى مصر.
 

 


 


 


 


 


 


 

 


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