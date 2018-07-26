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الخميس، 26 يوليه 2018 03:41 م
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تنفيذ البرنامج الأول لطلائع مركز شباب ١٥ يوليو بشبرا الخيمة

الخميس، 26 يوليه 2018 02:44 م
تنفيذ البرنامج الأول لطلائع مركز شباب ١٥ يوليو بشبرا الخيمة مركز شباب 15 مايو بشبرا الخيمة
القليوبية - أحمد عبد الهادي بكير
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قامت الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة وإدارة الموهوبين بوزارة الثقافة بتنفيذ البرنامج الأول بمركز شباب 15 مايو بشبرا الخيمة بحضور 50 طليع وطليعة من الطلائع المتميزين فى الانشطة بادارة شباب شبرا الخيمة .
 
وتناول البرنامج مجموعة تعليمية تثقفية فى المعلومات الحياتيه فى أعمال الأشغال اليدوية والفنية  والثقافية وتأثيرها على  السلوك الإجتماعى للفرد والجماعة و المجتمع .
 
وأكد مسئول إدارة الطلائع بمديرية الشبلب والرياضة بالمحافظة أنه سوف يتم تنفيذ البرنامج الثانى بمركز شباب ناصر بشبرا الخيمة يومى ٥ و ٦ أغسطس القادم.
 
 

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