"تموين جنوب سيناء": تسليم دفعة جديدة من البطاقات الذكية المستجدة لجميع الإدارات

جنوب سيناء – فايزة مرسال

أعلن سامى عبد القادر وكيل وزارة التموين بمحافظة جنوب سيناء أنه تم تسليم دفعة جديدة من البطاقات الذكية المستجدة اليوم بجميع الإدارات التموينية بمختلف مدن المحافظة موضحا أن عدد هذه البطاقات بلغ 31 بطاقة وذلك فى إطار اهتمام الدولة بتوفير السلع التموينية المدعومة للمواطنين ضمانا لوصول الدعم لمستحقيه.

وأضاف وكيل وزارة التموين فى تصريحات صحفية اليوم الخميس أن إجمالى عدد البطاقات الذكية وفقا للمنظومة الجديدة بلغ حتى الآن 2070 بطاقة تموين ذكية تم تسليمها لمواطنى المحافظة مشيرا الي أنه تم تشكيل لجان للمرور على المكاتب التموينية للتأكد من تطبيق المنظومة الحديثة للبطاقات التموينية و إنتظام سير العمل داخل الإدارات التموينية والوقوف على المشكلات التى تواجه المواطنين وإيجاد الحلول الفورية لها.

وأكد أن الهدف من تطبيق المنظومة الحديثة للبطاقات التموينية هو الإرتقاء بجودة الخدمة المقدمة للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح إن المديرية رفعت درجة الاستعداد القصوى لإضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية عقب وصول قرار وزير التموين لإعلان ضوابط وشروط إضافة المواليد.