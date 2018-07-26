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الخميس، 26 يوليه 2018 12:09 ص
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تموين المنوفية: حررنا 1949 مخالفة فى حملات مكبرة خلال شهر يوليو

الخميس، 26 يوليه 2018 12:00 ص
تموين المنوفية: حررنا 1949 مخالفة فى حملات مكبرة خلال شهر يوليو المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية
المنوفية - محمد فتحى
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أكد المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، أنه تم تحرير 1949 مخالفة تموينية خلال الفترة الماضية منذ بداية شهر يوليو 2018 حتى الآن، وذلك فى إطار الحملات المكثفة بجميع مراكز المحافظة.

وأضاف الجمال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المخالفات تنوعت بين أصحاب المخابز البلدية، منها تقارير نقص وزن، ومحاضرا ما بين مواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، عدم إعلان ومزاولة النشاط بدون ترخيص، ومستودعات، ومحطات وقود لقيامه ببيع الدعم فى السوق السوداء، ومراقبة الأسواق يوميا.

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، على استمرار الحملات المكثفة على المحلات والأسواق من أجل ضبط السلع المجهولة المصدر، وتحرير محاضر لأصحاب المخابز المخالفة من أجل وصول الدعم لمستحقيه.

 


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