تفاصيل فرصة تريزا ماى الأخيرة لإقناع قادة الاتحاد الأوروبى بمخطط البريكسيت

كتب: محمد محسن أبو النور

قالت جريدة التليجراف البريطانية إن قادة الاتحاد الأوروبى منحوا رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى "الفرصة الأخيرة" لإقناعهم ببرنامج عملها الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، والذى يشتمل على الإجراءات الجمركية والتأشيرات، وحركة الطلاب، وضبط الحدود.

وأضافت الجريدة أن الزعماء الأوروبيين يخططون للسماح لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، بترويج خطتها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى مباشرة إلى الدول الأعضاء بالاتحاد فى محاولة لإطلاق المحادثات المتوقفة حول البريكسيت.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع فى سالزبورج فى سبتمبر كمكان يمكن أن تجرى فيه رئيسة الوزراء محادثات مباشرة لتجنب الخروج من الاتفاقية.

ولفتت الجريدة البريطانية إلى أن الاقتراح بهذا المخطط برز بعد تدخل المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، التى تشعر بالقلق إزاء الانحراف الواضح فى المحادثات.

ونقلت الجريدة عن مصدر حكومى الليلة الماضية أن هذا المخطط قد يكون "الفرصة الأخيرة لبريطانيا" للترويج لحل وسط يتفادى صعوبة الخروج من الاتحاد الأوروبى.

يشار إلى أنه من المقرر أن يلتقى دومينيك راب، وزير البريكسيت الجديد، مع ميشيل بارنييه، كبير المفاوضين فى المفوضية الأوروبية؛ لإجراء جولة ثانية من المحادثات.