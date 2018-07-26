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"تعليم" الدقهلية يخفض تنسيق القبول بالثانوية العامة لـ210 درجات

الخميس، 26 يوليه 2018 12:51 م
"تعليم" الدقهلية يخفض تنسيق القبول بالثانوية العامة لـ210 درجات الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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اعتمد الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، تنسيق القبول للصف الأول الثانوى للعام 2018 / 2019 من على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، بعد النزول بمجموع القبول إلى 210 درجة، بعد أن كانت 220 درجة.

 

كما اعتمد تنسيق القبول بالثانوى الفني، حيث وافق على النزول بدرجات القبول بالثانوى الفندقى إلى 209 درجات، والثانوى الصناعى إلى 180 درجة.

 

وأشار عبد الرؤوف، إلى أنه فى حاله عدم اكتمال القوه الاستيعابية المقترحة، سيتم النزول بالحد الادنى لاستكمال القوه الاستيعابية للفصول بالتعليم الفني.


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