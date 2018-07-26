تعرف على 10 مدارس جديدة لتحفيظ القرآن اعتمدتها مديرية أوقاف الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية أوقاف الأقصر، عن اعتماد 10 مدارس جديدة لتحفيظ القرآن الكريم، وذلك فى مدن وقرى المحافظة المختلفة بهدف النهوض بحفظة القرآن الكريم، وذلك حسبما أكد الشيخ سيد عبد الدايم مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف بالأقصر.

وأضاف الشيخ سيد عبد الدايم مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف لـ"اليوم السابع"، أن مدارس تحفيظ القرآن التى تم اعتمادها تقوم بتحفيظ القرآن الكريم على أيدى أئمة ومحفظين وأعضاء مقارئ بالمجان.

وشملت قائمة تلك المدارس لتحفيظ القرآن ما يلى: (مدرسة بإدارة أوقاف النمسا بمركز إسنا - مدرسة بإدارة أوقاف اصفون - مدرستين بإدارة الطود - مدرسة واحدة بإدارة الزينية - 3 مدارس تحفيظ بإدارة إسنا – مدرسة بإدارة أوقاف ارمنت- مدرسة بإدارة أوقاف القرنة).