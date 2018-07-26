تعرف على كيفية صرف أكياس الدم للمرضى من منافذ وزارة الصحة × 6 معلومات

كتب وليد عبد السلام

يسعى المركز القومى لنقل الدم بوزارة الصحة، إلى تشديد الرقابة على منافذ صرف الدم بالقاهرة والمحافظات لضمان وصوله إلى المرضى.

"اليوم السابع" يقدم تحليلا معلوماتيا عن أهم الإجراءات التى يتم بموجبها صرف الدم من المنافذ الرسمية.

1- طلب موقع من طبيب فى مستشفى حكومى أو خاص بنقل الدم.

2- يتم ختم طلب نقل الدم بشعار المستشفى التى سيتم بها عملية نقل الدم.

3- يشترط عينة توافق للدم المقرر صرفه مع فصيلة دم المريض.

4- يشترط منفذ الصرف الحصول على بطاقة الرقم القومى للمريض.

5- إذا كان المريض غير قادر على استلام الدم يشترط أن يكون المستلم من أهله ومعه بطاقة تثبت صلة القرابة.

6- يتم صرف الكميات المقررة بالأسعار الرسمية المدعمة.