تعرف على عقوبة متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة بقانون المرور الجديد

توجد مجموعة من المواد الرادعة فى قانون المرور الجديد، وتندرج كل منها تحت شريحة معينة، ويتم من خلالها وضع عقوبة مالية وحبس المخالف للقواعد، ومنها :
القيادة تحت تأثير المخدرات
تندرج تلك المخالفة تحت الشريحة الخامسة، ويتم خصم 5 نقاط من السائق، فى حالة ارتكاب مخالفة مرورية على الطريق وتوقيع غرامة مالية على قائد السيارة، من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو توقيع إحدى العقوبتين.
التسابق على الطرق
ألزمت الشريحة الخامسة من قانون المرور الجديد فى حالة ارتكاب مخالفة صارخة بالتسابق أعلى الطريق يتم من خلالها خصم 5 نقاط مرورية، مع تعليق رخصة القيادة، مع التحفظ على المركبة لمدة أسبوعين وفى حالة ثبوت الواقعة لا تقل الغرامة عن 4000 جنيه ولا تزيد عن 8000 جنيه.
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