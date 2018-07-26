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تعرف على عقوبة متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة بقانون المرور الجديد

الخميس، 26 يوليه 2018 08:20 ص
تعرف على عقوبة متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة بقانون المرور الجديد مخالفات مرورية - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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توجد مجموعة من المواد الرادعة فى قانون المرور الجديد، وتندرج كل منها تحت شريحة معينة، ويتم من خلالها وضع عقوبة مالية وحبس المخالف للقواعد، ومنها :   

 

القيادة تحت تأثير المخدرات

تندرج تلك المخالفة تحت الشريحة الخامسة، ويتم خصم 5 نقاط من السائق، فى حالة ارتكاب مخالفة مرورية على الطريق وتوقيع غرامة مالية على قائد السيارة، من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو توقيع إحدى العقوبتين.

 

التسابق على الطرق

ألزمت الشريحة الخامسة من قانون المرور الجديد فى حالة ارتكاب مخالفة صارخة بالتسابق أعلى الطريق يتم من خلالها خصم 5 نقاط مرورية، مع تعليق رخصة القيادة، مع التحفظ على المركبة لمدة أسبوعين وفى حالة ثبوت الواقعة لا تقل الغرامة عن 4000 جنيه ولا تزيد عن 8000 جنيه.

                                                                           


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