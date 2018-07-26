تعرف على تفاصيل خطة تطوير الكهرباء بمدينة أرمنت غربى الأقصر

أعلن المهندس حجاج عبده وكيل وزارة الكهرباء رئيس قطاع توزيع كهرباء الأقصر، أنه فى إطار جهود قطاع توزيع كهرباء الأقصر لتحسين الأداء والعمل على استقرار التغذيه الكهربائية لجمهور المواطنين، وتلافى لشكواهم تم تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء 2017/2018 فى نطاق مركز ومدينة أرمنت، وذلك بناء على تعليمات المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد بدر محافظ الأقصر.

وتشمل خطة تطوير الكهرباء بمدينة أرمنت مايلى:-

1 _ تغير تغذية قرية السلام وتوابعها ونجوعها بمركز أرمنت بعدد 2 مغذى جهد 11 ك.ف بدلاً من 6.6 ك.ف، وذلك باجمالى تكلفة 11 مليون جنيه تقريباً، وتركيب عدد 64 محول جهد 11/4. بدلاً من المحولات التى تعمل جهد 6.6 ك.ف مما ساعد على تحسن جهد التشغيل بالمناطق المذكورة، وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

2 - إنشاء عدد 3 مغذى جهد متوسط 11 ك.ف من م.م الغريرة 220/66/11 ك.ف، وذلك بإجمالى تكلفة 3.6 مليون جنيه وذلك لتغذية بعض القرى والنجوع بمركز أرمنت جنوباً مما ساعد على تقليل الأعطال وسرعة اصلاحها وتحسين الأداء لهذه القرى.

3 _ إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض بتركيب أعمدة جهد منخفض جديدة وموصلات ألومنيوم معزولة بإجمالى تكلفة 1 مليون جنيه، مما نتج عنه تحسين أداء شبكة الجهد المنخفض.

4- رفع قدرة 23 محول قائم وذلك لقدرات أعلى سواء بتركيب محولات إضافية للمحولات القائمة أو إحلال المحول القائم بقدرة أكبر وذلك بتكلفة اجمالية 6.9 مليون جنيه تقريباً، مما نتج عنه تحسين الأداء للمناطق التى يتم تغذيتها من هذه المحولات، واستقرار التغذية الكهربية.

5 - إحلال وتدعيم شبكات الجهد المتوسط القائمة وذلك بتركيب 3.5 كم كابلات جهد متوسط، بتكلفة إجمالية 2.8 مليون جنيه.