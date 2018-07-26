تعرف على استعدادات الأقصر لإنشاء 3 قصور ثقافة جديدة × 16 معلومة

الأقصر – أحمد مرعى

يستعد فرع ثقافة الأقصر بقيادة محمد العدوى مدير الفرع، خلال الفترة المقبلة لافتتاح 3 قصور ثقافة جديدة، فى المدامود بحرى وحاجر العديسات والأقالته، وذلك لضمان تقديم أفضل خدمة ثقافية متنوعة لكافة أطفال وشباب محافظة الأقصر فى مختلف المناطق.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" فى معلومات للقراء تفاصيل العمل فى تلك القصور الجديدة ومحتوياتها لخدمة المناطق المحرومة ثقافياً مستقبلاً:-

1. تشرف على الأعمال فى تلك البيوت الثقافية الجديدة التى شارفت على النهاية الهيئة العامة لقصور الثقافة

2. ينفذ أعمال قصور الثقافة الجديدة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

3. القصور الجديدة تهدف لزيادة أعداد المواقع الثقافية من أجل تحقيق مبدأ العدالة الثقافية بالمناطق الحدودية

4. قصر الثقافة الأول هو "بيت ثقافة حوض الرمال" بالمدامود بحري

5. بلغت نسبة تنفيذ بيت ثقافة حوض الرمال نحو 98% حيث بدء العمل فى 16 مارس 2016

6. تبلغ المساحة الكلية لبيت ثقافة حوض الرمال حوالى 859 متر مربع

7. يتكون من طابقين يضم الطابق الأرضى فراغات الاستقبال، ومكتبة عامة، وقاعة تكنولوجيا ومعلومات، وغرف إدارية، وغرف ممثلين

8. المسرح الرئيسى للقصر الجديد بمساحة 180متر مربع يسع 125 كرسى، وخشبة المسرح بمساحة 60 متر مربع

9. يضم الطابق الثانى للقصر قاعات حرف بيئية وفنون تشكيلية ومرسم وأنشطة الطفل وغرف الإسقاط ومخزن

10. القصر الثانى هو "بيت ثقافة الأقالتة" ووصلت نسبة التنفيذ به إلى نحو 85%

11. يجرى العمل فى بيت ثقافة الأقالتة بمعرفة القوات المسلحة

12. القصر الثالث هو "بيت ثقافة حاجر العديسات" جنوبى محافظة الأقصر وبلغت نسبة تنفيذه نحو 96%

13. تم البدء فى بيت ثقافة حاجر العديسات بتاريخ 10 أبريل 2016، وتبلغ مساحته الكلية 1323 متر مربع

14. يتكون بيت ثقافة حاجر العديسات من طابقين، ويضم الطابق الأرضى فراغات الاستقبال، ومكتبة عامة، وقاعة تكنولوجيا ومعلومات، وغرف إدارية، وغرف ممثلين

15. القصر الجديد به مسرح بمساحة 220 متر مربع يسع 145 كرسى، وخشبة المسرح بمساحة 60 متر مربع

16. يضم الطابق الثانى للقصر قاعات حرف بيئية وفنون تشكيلية، المرسم، أنشطة الطفل، وغرف الإسقاط