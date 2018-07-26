تعرف على أسعار خامات السلع فى السوق المحلى المصرى اليوم الخميس 26 يوليو 2018

كتب محمود الضبع

كشف تقرير أسواق فاينانشيال المتخصص فى رصد أسعار السلع وخاماتها بالأسواق والبورصات السلعية بالعالم، عن أسعار خامات السلع فى السوق المحلى المصرى اليوم الخميس 26 يوليو 2018 متضمنة نظام الشحن والتعبئة.

وأشار التقرير الى ارتفاع أسعار الذرة الأرجنتينى و البرازيلى والامريكى والأوكرانى مع انخفاض سعر زيت الأولين واستقرار باقى الأسعار بنهاية الأسبوع الثالث فى شهر يوليو الجارى، وجاءت أسعار خامات السلع كالتالى :-

ذرة أرجنتينى / برازيلى3820 جنيها / طن صب أرضه

ذرة أمريكى 3720 جنيها / طن صب أرضه

ذرة أوكرانى 3670 جنيها / طن صب أرضه

صويا 47 7950جنيها / طن صب أرضه

صويا 46 7720 جنيها/ طن صب أرضه

صويا 44 7120 جنيها / طن صب أرضه

بذرة صويا برازيلى 7150 جنيها / طن صب أرضه

بذرة صويا أوكرانى 7120 جنيها / طن صب أرضه

دى دى جى إس أمريكى 5750 جنيها / طن معبأ أرضه

داكوتا جولد – دى دى جى إس 6900 جنيها / طن معبأ أرضه

صويا بيست ( بروتين صويا محمى 42 % ) 14700 جنيه / طن معبأ أرضه

أمبيرو ( بروتين صويا محمى 49 % ) 14900 جنيه / طن معبأ أرضه

جلوتين مستورد 12800 جنيه / طن معبأ أرضه

جلوتين محلى 12400 جنيه / طن معبأ أرضه

جلوتو فيد محلى 4100 جنيه / طن معبأ أرضه

كسب عباد روسى / أوكرانى 5300 جنيه / طن معبأ أرضه

كسب عباد ( محلى ) 4000 جنيه / طن معبأ أرضه

نشا غذائى 6800 جنيه / طن معبأ أرضه

جلوكوز 6650 جنيه / طن صب أرضه

قمح 11.5 اوكرانى / روسى 3820 جنيها / طن صب أرضه

قمح 12.5 اوكرانى / روسى 3930 جنيها / طن صب أرضه

ردة محلى 3850 جنيها / طن معبأ أرضه

زيت صويا مكرر 14300 جنيه / طن صب أرضه

زيت أولين RBD 11700 جنيه / طن صب أرضه

زيت ذرة خام 12200 جنيه / طن صب أرضه

زيت ذرة مكرر 15500 جنيه / طن صب أرضه

زيت عباد الشمس مكرر 16400 جنيه / طن صب أرضه

سكر مكرر 7300 جنيه / طن معبأ أرضه

أرز شعير عريض 4700 جنيه / طن معبأ أرضه

أرز شعير رفيع 4400 جنيه / طن معبأ أرضه

أرز أبيض بلدى عريض – كسر 3% 8000 جنيه / طن معبأ أرضه

أرز أبيض بلدى عريض – كسر 10 : 12% 7500جنيه / طن معبأ أرضه

أرز أبيض بلدى رفيع – كسر 10 : 12% 6800 جنيه / طن معبأ أرضه

دقيق -24 4400 جنيه / طن معبأ أرضه

دقيق -27 4500 جنيه / طن معبأ أرضه