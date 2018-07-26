video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 26 يوليه 2018 09:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تشييع جثمان ضحية حريق الصحة النفسية بكفر الشيخ

الخميس، 26 يوليه 2018 08:57 م
تشييع جثمان ضحية حريق الصحة النفسية بكفر الشيخ حريق - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

شيع عدد من أهالى القنطرة البيضاء والصوالحة وعدد من أهالى كفر الشيح جثمان "متاع محمود فتحى بدر "35 سنة، التى توفيت لتأثرها بحروق فى جسدها بنسبة 90% ، فى حادث عنبر الصحة النفسية بمستشفى كفر الشيخ العام.

صرح المستشار محمد فايد، مدير نيابة بندر كفرالشيخ، تحت إشراف المستشار أمجد زايد، رئيس نيابة كفرالشيخ الكلية، والقائم بأعمال المحامى العام للنيابة الكلية، بدفن الجثمان بعد تشريح الطبيب الشرعى للجثة .

كان اللواء أحمد صالح مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارا من العميد محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائى يفيد باشتعال النيران فى حجرة العزل بقسم الصحة النفسية بعد أن قامت سيدة مريضة بالحجرة بخلع ملابسها وألقتها على مروحة السقف، مما أدى إلى حدوث ماس كهربائى التهم جدران الغرفة المبطنة بالجلد، كما تلقى مدير الأمن إخطاراً آخر، الأربعاء، بوفاة متاع لتاثرها بإصابتها بحروق بنسبة 90%، وعقب العرض على النيبة صرحت بدفن الجثمان .  

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. والد ضحية مستشفى كفر الشيخ العام: اتهمت مسئولى الصحة النفسية بالإهمال

مستشفى كفر الشيخ العام

مريض نفسى

اخبار الحوادث صحه نفسيه




لا تفوتك
الحكومة: لم نتقدم بأى مشروعات قوانين تخص الإيجار القديم للبرلمان

الحكومة: لم نتقدم بأى مشروعات قوانين تخص الإيجار القديم للبرلمان

شركة العاصمة الإدارية تنظم مسابقة لتصميم شوارع العاصمة الجديدة

شركة العاصمة الإدارية تنظم مسابقة لتصميم شوارع العاصمة الجديدة

الدكتور أحمد عكاشة فى أجرأ حوار لـ" اليوم السابع":هذه قصتى مع محمد صلاح..الجنة سيدخلها البوذى المؤمن قبل المسلم غير المؤمن ..وأعضاء الإخوان مصابون بالضلال..و "الحور العين" أطفال وليسوا للنكاح

الدكتور أحمد عكاشة فى أجرأ حوار لـ" اليوم السابع":هذه قصتى مع محمد صلاح..الجنة سيدخلها البوذى المؤمن قبل المسلم غير المؤمن ..وأعضاء الإخوان مصابون بالضلال..و "الحور العين" أطفال وليسوا للنكاح

محمد صلاح يكشر عن أنيابه قبل انطلاق الدوري الانجليزي.. الفرعون يحول تأخر ليفربول إلى فوز 2/1 على مانشستر سيتى.. نجم الريدز يسجل بعد نزوله بـ52 ثانية.. والجماهير تحتشد للحصول على توقيع بيكاسو الكرة المصرية

محمد صلاح يكشر عن أنيابه قبل انطلاق الدوري الانجليزي.. الفرعون يحول تأخر ليفربول إلى فوز 2/1 على مانشستر سيتى.. نجم الريدز يسجل بعد نزوله بـ52 ثانية.. والجماهير تحتشد للحصول على توقيع بيكاسو الكرة المصرية

رسائل لـ محمد صلاح من أمريكا: "تعالى كل محشي عندنا"

رسائل لـ محمد صلاح من أمريكا: "تعالى كل محشي عندنا"

أسماء الفائزين بشقق الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى

أسماء الفائزين بشقق الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة