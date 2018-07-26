تشييع جثمان ضحية حريق الصحة النفسية بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شيع عدد من أهالى القنطرة البيضاء والصوالحة وعدد من أهالى كفر الشيح جثمان "متاع محمود فتحى بدر "35 سنة، التى توفيت لتأثرها بحروق فى جسدها بنسبة 90% ، فى حادث عنبر الصحة النفسية بمستشفى كفر الشيخ العام.

صرح المستشار محمد فايد، مدير نيابة بندر كفرالشيخ، تحت إشراف المستشار أمجد زايد، رئيس نيابة كفرالشيخ الكلية، والقائم بأعمال المحامى العام للنيابة الكلية، بدفن الجثمان بعد تشريح الطبيب الشرعى للجثة .

كان اللواء أحمد صالح مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارا من العميد محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائى يفيد باشتعال النيران فى حجرة العزل بقسم الصحة النفسية بعد أن قامت سيدة مريضة بالحجرة بخلع ملابسها وألقتها على مروحة السقف، مما أدى إلى حدوث ماس كهربائى التهم جدران الغرفة المبطنة بالجلد، كما تلقى مدير الأمن إخطاراً آخر، الأربعاء، بوفاة متاع لتاثرها بإصابتها بحروق بنسبة 90%، وعقب العرض على النيبة صرحت بدفن الجثمان .