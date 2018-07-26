تشييع جثامين 4 من أبناء قرية شكشوك لقوا مصرعهم فى حادث تصادم بأسوان

الفيوم : رباب الجالي

شيع الآلاف من أهالي قرية شكشوك بمركز ابشواى بالفيوم صباح اليوم الخميس، جثامين 4 من أبنائها لقوا مصرعهم في تصادم ميكروباص مع أتوبيس بأسوان في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء أثناء توجههم للصيد فى بحيرة ناصر بأسوان.

تقدم الجنازة الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم والدكتور ياسر الجندي رئيس مركز ومدينة ابشواى وعلاء العمده ويوسف الشاذلي أعضاء مجلس النواب.

يذكر أن عددا من أبناء قرية شكشكوك استقلوا ميكروباص في طريقهم للصيد من بحيرة ناصر بمحافظة أسوان اصطدم بأتوبيس، وتوفي 4 منهم وهم : " ابراهيم عشري ابراهيم "37 سنه" ــ رجب السيد مفتاح "56 سنه " ــ سمير ابو زيد توفيق عرابي "52 سنه "ــ فارس رجب السيد مفتاح "18سنه ".

وأصيب في الحادث "احمد محمد علي "14 سنه" ، مصاب جروح متفرقه بالجسم ـ، جمال مفتاح سيد "48 سنه"، ومصاب جرح قطعي بالقدم اليسري ومحمد جمال مفتاح "25 سنه" ، ومصاب كدمة بالقدم اليسرى ، محمد ميزار السيد مفتاح "14 سنه" ، مصاب اشتباه كسر بالقدم اليسرى وكدمات بالجسم وقرر الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم نقلهم إلى المستشفى العام بالفيوم.