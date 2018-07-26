تركيا تعتقل ألمانيا لنشره دعاية مؤيدة للأكراد على مواقع التواصل

(رويترز)

قالت وكالة الأناضول للأنباء، إن السلطات التركية ألقت القبض على مواطن ألمانى فى جنوب شرق تركيا للاشتباه فى قيامه بنشر دعاية للمسلحين الأكراد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت الوكالة دون ذكر أى مصادر أنه تم اعتقال المواطن الألمانى دينيس إى الذى يعتقد أنه من أصل تركى فى منطقة أرسوز بجنوب شرق إقليم خطاى التركى لنشرة دعاية تروج لحزب العمال الكردستانى المحظور.

وتوترت العلاقات بين تركيا وألمانيا العام الماضى بعد أن سجنت السلطات التركية الصحفى الألمانى التركى الأصل دينيز يوسيل بعد اتهامه فى قضايا أمنية.