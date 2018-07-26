تجديد حبس متهم 15 يوما لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة

كتبت أمنية الموجى

جددت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين ، حبس المحامي عزت غنيم 15 يوما في اتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد ، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

وأسندت النيابة إلى المتهم في القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.