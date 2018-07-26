video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 26 يوليه 2018 10:32 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس شاب بالشرقية بعد تهديده سيدة إماراتية عبر الواتس أب

الخميس، 26 يوليه 2018 09:15 م
تجديد حبس شاب بالشرقية بعد تهديده سيدة إماراتية عبر الواتس أب حبس - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق

قرر قاضي المعارضات بمحكمة فاقوس، اليوم، تجديد حبس  شاب من قرية البيروم مركز فاقوس، لقيامه بتهديد سيدة إماراتية من خلال تطبيق واتس أب، لإبتزازها ماليا، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

البداية كانت ببلاغ من أحد المحامين بتوكيل عن معلمة إماراتية مقيمة بدولة الإمارات، تتهم فيه شاب من قرية البيروم مركز فاقوس بإبتزازها عبر تطبيق واتس أب، وتهديدها.

وبعد التحريات تمكنت مأمورية بقيادة العميد عاصم الشريف رئيس المباحث الجنائية، وبرفقته العقيد محمد رمضان رئيس فرع شرق الدلتا، والمقدم دكتور محمود مدين، ضابط المباحث بالإدارة العامة للتكنولوجيا بوزارة الداخلية، بإشراف اللواء علي أباظة، مدير مباحث الإدارة، بالتنسيق مع مباحث  فاقوس من ضبط "هاني م ي" 41 سنة مقيم البيروم مركز فاقوس، لقيامه بتهديد وإبتزاز سيدة إماراتية بصور لها خاصة نظير مبلغ مالي، بغرض الإنتقام منها لانهاء عمله بدولة الإمارات بعد أن نشأت علاقة صداقة بينهما حيث كان يعمل معها حارس أمن وهي معلمة بالمدرسة، وتم إحالته للنيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6292 إداري مركز شرطة فاقوس لسنة 2018.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس شاب بالشرقية 4 أيام لابتزازه سيدة خليجية ماليا من خلال الواتس أب

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

مباحث التكنولوجيا

فاقوس

الامارات

ابتزاز




لا تفوتك
الحكومة: لم نتقدم بأى مشروعات قوانين تخص الإيجار القديم للبرلمان

الحكومة: لم نتقدم بأى مشروعات قوانين تخص الإيجار القديم للبرلمان

شركة العاصمة الإدارية تنظم مسابقة لتصميم شوارع العاصمة الجديدة

شركة العاصمة الإدارية تنظم مسابقة لتصميم شوارع العاصمة الجديدة

الدكتور أحمد عكاشة فى أجرأ حوار لـ" اليوم السابع":هذه قصتى مع محمد صلاح..الجنة سيدخلها البوذى المؤمن قبل المسلم غير المؤمن ..وأعضاء الإخوان مصابون بالضلال..و "الحور العين" أطفال وليسوا للنكاح

الدكتور أحمد عكاشة فى أجرأ حوار لـ" اليوم السابع":هذه قصتى مع محمد صلاح..الجنة سيدخلها البوذى المؤمن قبل المسلم غير المؤمن ..وأعضاء الإخوان مصابون بالضلال..و "الحور العين" أطفال وليسوا للنكاح

محمد صلاح يكشر عن أنيابه قبل انطلاق الدوري الانجليزي.. الفرعون يحول تأخر ليفربول إلى فوز 2/1 على مانشستر سيتى.. نجم الريدز يسجل بعد نزوله بـ52 ثانية.. والجماهير تحتشد للحصول على توقيع بيكاسو الكرة المصرية

محمد صلاح يكشر عن أنيابه قبل انطلاق الدوري الانجليزي.. الفرعون يحول تأخر ليفربول إلى فوز 2/1 على مانشستر سيتى.. نجم الريدز يسجل بعد نزوله بـ52 ثانية.. والجماهير تحتشد للحصول على توقيع بيكاسو الكرة المصرية

رسائل لـ محمد صلاح من أمريكا: "تعالى كل محشي عندنا"

رسائل لـ محمد صلاح من أمريكا: "تعالى كل محشي عندنا"

أسماء الفائزين بشقق الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى

أسماء الفائزين بشقق الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة