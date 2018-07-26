تجديد حبس شاب بالشرقية بعد تهديده سيدة إماراتية عبر الواتس أب

الشرقية- فتحية الديب

قرر قاضي المعارضات بمحكمة فاقوس، اليوم، تجديد حبس شاب من قرية البيروم مركز فاقوس، لقيامه بتهديد سيدة إماراتية من خلال تطبيق واتس أب، لإبتزازها ماليا، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

البداية كانت ببلاغ من أحد المحامين بتوكيل عن معلمة إماراتية مقيمة بدولة الإمارات، تتهم فيه شاب من قرية البيروم مركز فاقوس بإبتزازها عبر تطبيق واتس أب، وتهديدها.

وبعد التحريات تمكنت مأمورية بقيادة العميد عاصم الشريف رئيس المباحث الجنائية، وبرفقته العقيد محمد رمضان رئيس فرع شرق الدلتا، والمقدم دكتور محمود مدين، ضابط المباحث بالإدارة العامة للتكنولوجيا بوزارة الداخلية، بإشراف اللواء علي أباظة، مدير مباحث الإدارة، بالتنسيق مع مباحث فاقوس من ضبط "هاني م ي" 41 سنة مقيم البيروم مركز فاقوس، لقيامه بتهديد وإبتزاز سيدة إماراتية بصور لها خاصة نظير مبلغ مالي، بغرض الإنتقام منها لانهاء عمله بدولة الإمارات بعد أن نشأت علاقة صداقة بينهما حيث كان يعمل معها حارس أمن وهي معلمة بالمدرسة، وتم إحالته للنيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6292 إداري مركز شرطة فاقوس لسنة 2018.